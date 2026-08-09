Москва за кабинета “Радев”: Позицията на София стана по-сдържана

В Русия отчитат промяната в реториката на София след смяната на властта. Според руското външно министерство позицията на България е станала “по-сдържана“ и е придобила “рационални елементи“.

Това заяви Юрий Пилипсон, директор на Втория европейски департамент на МВнР на Русия, в интервю за ТАСС.

“След идването на власт в България на новото правителство начело с бившия президент на страната Радев риториката на официална София по темата за Русия и кризата около Украйна стана по-сдържана, придоби рационални елементи“, каза Пилипсон.

Национални интереси

По думите му, позовавайки се на “принципа на българските национални интереси“, в София звучат призиви към Европейския съюз да преосмисли настоящия си курс, както и предупреждения за риска от опити за постигане на военна победа над Русия и необходимостта от търсене на дипломатически решения.

Пилипсон свързва тази позиция и с отношението на българското правителство към т.нар. “Коалиция на желаещите“, която самият той определя като “групировка на подстрекателите на войната“.

Руският дипломат подчерта, че Москва смята за преждевременно да се говори за създаване на условия за възстановяване на “взаимноизгодното руско-българско сътрудничество“.

“В обозрима перспектива това ще бъде възпрепятствано от високото ниво на политическа зависимост на София от Брюксел“, каза Пилипсон.