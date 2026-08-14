Electrocharge откри нова бърза зарядна станция на ключова локация по пътя към Гърция

Electrocharge продължава да разширява своята мрежа за зареждане на електромобили с нова бърза зарядна станция на бензиностанция Petrol Кулата, разположена в непосредствена близост до граничния пункт с Гърция.

Новата станция осигурява удобна възможност за зареждане по един от най-натоварените международни маршрути и улеснява пътуването с електромобил както в България, така и към Гърция. Благодарение на стратегическото ѝ местоположение водачите могат да заредят автомобила си непосредствено преди преминаването на границата и да продължат пътуването си с повече спокойствие.

По маршрута към Кулата водачите могат да използват и бързата зарядна станция на Electrocharge в Симитли. Двете локации осигуряват допълнителна гъвкавост при планирането на пътуването и са особено удобни за електромобили с по-малък пробег.

С новите локации Electrocharge продължава последователното развитие на зарядната си инфраструктура по основни пътни направления и на стратегически места в страната. Целта е пътуването с електромобил на дълги разстояния да става все по-достъпно, удобно и предвидимо.

Електрохолд стартира изграждането на своята мрежа от зарядни станции за електромобили Electrocharge в края на 2024 г. Повече информация за зарядните станции, техните локации и възможностите за зареждане можете да намерите на www.electrocharge.bg и в мобилното приложение Electrocharge.