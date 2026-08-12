Прокуратурата отговори на Демерджиев за Е-79:Чакаме ГДБОП да приключи разследването

Софийската градска прокуратура излезе с официална позиция по повод публични изявления, свързани с разследването на възможни злоупотреби при изграждането и поддръжката на международния път Е-79.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро.

От прокуратурата уточниха, че става въпрос за длъжностно присвояване в особено големи размери (чл. 203, вр. чл. 201 от Наказателния кодекс) и за пране на пари (чл. 253 от Наказателния кодекс).

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От държавното обвинение уточниха още, че до момента разследващите полицаи от МВР не са изпълнили всички дадени им указания, което възпрепятства вземането на решение за повдигане на обвинения.

Следва да се посочи, че разследването е възложено на разследващ орган при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“-МВР, който неизменно осъществява процесуално-следствените действия от момента на образуването му.

До настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор с постановление от 13.11.2025 г., както и с допълнителните указания от 06.08.2026 г. Определен е конкретен срок от СГП за изпълнението им от разследващия орган при МВР.

Едва след извършване на всички действия по разследването, осъществени от разследващия орган в системата на Министерството на вътрешните работи, както и въз основа на проведено обективно, всестранно и пълно разследване, СГП може да извърши законосъобразна преценка дали е осъществено конкретно деяние, съставлява ли то престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и кои са лицата, носещи наказателна отговорност.

Софийска градска прокуратура осъществява правомощията си в съответствие със закона и не може да формира фактически и правни изводи преди събирането и анализа на всички относими доказателства.

От прокуратурата допълват, че досега са предоставяли на обществото цялата допустима по закон информация, която не би попречила на хода на делото, и напомнят, че осъществяват правомощията си стриктно в рамките на закона, без да се поддават на натиск за прибързани заключения

