Бащата на задържана по делото в Пловдив: Посегнеш ли й - ще ти откъсна ръцете и ще ти изтръгна езика!

Грозни заплахи срещу всеки, който се среща с дъщеря му и извадено от фейсбука на бащата на една от задържаните девойки по делото за убийството на Георги на Младежкия хълм в Пловдив.

Това е момичето, което е изиграло ролята на примамка за мъжа от Кричим.

Николай Генчев и публикувал правила за срещи с дъщеря си, пише България Днес. „Посегнеш ли й - ще ти откъсна ръцете! Повишиш ли й тон - ще ти изтръгна езика!

Не се страхувам от мутри и затвор! Не съм религиозен,

но стане ли въпрос за дъщеря ми: Бог прощава, аз не!“, споделя Николай на личната си страница.

17-годишната ученичка е предполагаемият основен инициатор да бъде подмамен и пребит до смърт 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Тийнейджърите инквизираха зловещо клетника, нарочен за педофил, който почина часове по-късно от раните си.

Тя участвала активно в побоя и го ритала с кубинките си. По неофициална информация тя е описвана като конфликтна и агресивна, имало е оплаквания, че тормози деца от по-малките класове в училището.

Шокиращото е, че майка й е учителка.

Родителите й са разведени от няколко години.

На кадрите от фейсбук профила на таткото Николай се вижда, че той е почитател на алкохола. С чашка е на почти всичките си снимки. Девойката, която е водила комуникацията с пребития до смърт Георги, е трябвало да се яви на поправителен изпит през септември.

Свързани статии Съдията по делото за убийството на Георги: Такова принизяване на човек и гаври не съм виждал в моя стаж

В четвъртък бе заседанието по делото за убийството на Георги. Останалите четирима обвиняеми учат в Пловдив - в ЕГ Пловдив, Спортното училище, „Паисий Хилендарски“ и „Христо Г. Данов“.

Почти сигурно училищата ще ги изключат до дни.

РУО в Града под тепетата очаква доклади за учениците от директорите на тези учебни заведения.

Петимата непълнолетни младежи са с официални обвинения за умишлено убийство, извършено в съучастие с изключителна жестокост и по хулигански подбуди.

Разледващите проверяват телефоните на всички от групата, замесена с убийството в Пловдив. Не е изключено да има нови арестувани, съобщи бТВ. Преглеждат се и видеоклипове, заснети месеци назад.