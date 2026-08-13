Възмущение в София: Няма логика в избора на Бургас за домакин на Евровизия!

Решението Евровизия да се проведе в Бургас вместо в София трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. Така председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров реагира на новината, че не София, а Бургас ще бъде домакин на "Евровизия" през 2027 година.

"Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри?!", попита той.

По думите му София е била естественият и логичен избор за домакин - с най-голямата зала в страната, международно летище с метро до центъра, най-добрата транспортна свързаност и най-големия капацитет за настаняване.

"Дори самата DARA категорично заяви: "София!" И въпреки това беше избран Бургас. С цялото ми уважение към Бургас и бургазлии - това не е спор между два български града. Въпросът е много по-сериозен: по какви критерии беше взето това решение и защо те останаха на заден план пред политическите сметки? Защото все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от "правилните" хора. Че дори Евровизия може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори", възмущава се той. "София няма да бъде заложник на партийните централи. Софиянци вече твърде често плащат цената за политически битки, които нямат нищо общо с интереса на града и на България."

Според Петров "Евровизия" трябваше да бъде празник на таланта и възможност за страната ни.

"Не поредният повод някой да доказва, че когато София не гласува "правилно", държавата може да я наказва. Днес загуби не София. Загуби принципът - решенията да се вземат според възможностите, а не според политическото удобство", завърши той.

За Спаси София столицата е пропуснала възможност

"Спаси София" поздрави Бургас за избора му за домакин на "Евровизия" 2027, но определи решението София да бъде пренебрегната като сериозна пропусната възможност българската столица да бъде утвърдена на културната карта на Европа. Това написаха в своя позиция от партията.

"България има нужда от децентрализация и повече големи културни събития извън столицата, но „Евровизия“ е рядка възможност за дългосрочно международно позициониране на града домакин", заяви Борис Бонев.

Той подчерта, че загубата на домакинството не трябва да се превръща в оправдание поредното обновяване на столицата да бъде отложено.

Според партията София трябва незабавно да започне работа по три видими проблема - основно и редовно почистване и миене на улиците, премахване на графитите и драсканиците от фасадите и цялостно подобряване на тротоарите и публичните пространства чрез премахване на ненужни колчета, стари знаци и незаконни реклами.

"Най-лошият извод би бил: щом "Евровизия" няма да е в София, няма защо да бързаме. Напротив. Не трябва да чистим града заради чужденците, а заради нас самите. Не трябва да ремонтираме тротоарите за една седмица телевизионно шоу, а защото стотици хиляди души ги използват всеки ден. София трябва да бъде чиста, красива и подредена независимо дали камерите на Европа са насочени към нея", заяви още Бонев.

Според него пропуснатото домакинство трябва да бъде повод Столичната община да си постави ясна цел за международното развитие и културния образ на София, вместо градът да продължава да губи възможности заради години на отлагани проекти и липса на последователна визия.

"Бургас спечели една голяма възможност и заслужава поздравления. София загуби такава. Въпросът сега е дали ще си извадим поука, или ще чакаме следващия голям шанс, за да установим отново, че не сме готови. София заслужава много повече от пропуснати възможности", заключи Борис Бонев.