Борисов: Да не превръщаме Евровизия в повод за разделение (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че великолепното представяне на Дара на Евровизия е причината конкурсът да се проведе в страната ни.

“Нека не превръщаме Евровизия в поредния повод за разделение! Няма нужда и този път да доказваме кой е по-добър от другия - важното е, че България е домакин на Евровизия”, категоричен е партийният лидер.

Във видеото, публикувано във Фейсбук Борисов поздрави и кмета на Бургас Димитър Николов и неговия екип.

“Бургас спечели, защото е уютен, красив, зелен, подреден, с модерна инфраструктура, огромна туристическа база в целия регион и с доказан опит в организирането на големи фестивали и събития”, каза Борисов и добави, че като лидер никога не е делил градовете и с всички е работил еднакво.

“Затова ще си позволя да посъветвам Митко Николов да покани в организационния комитет и кметовете на София, Пловдив и Варна. Целта пред всички ни трябва да е обща - красиво и мащабно представяне на България и грандиозно шоу за феновете на Евровизия. Това е шанс отново да разкрием на Европа богатият образ на страната ни”, посъветва Борисов.

Бившият премиер коментира и откриването на новата метростанция “Стадион Георги Аспарухов” в София, която, по думите му, е повод за гордост,

“Изпълняваме още едно обещание към софиянци и всички приятели левскари - цялата метростанция ще бъде в синьо и всички ще могат да ходят на мачовете с най-модерното метро в Европа. Вместо да се разделяме, нека направим така, че когато Европа дойде тук, да види най-доброто от България!”, каза в заключение Борисов.