Вече и официално: Каталин Иту подписа с ЦСКА

Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Трансферът бе потвърден и от клуба.

"Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж, Румъния. Той е 4-кратен шампион на Румъния с екипа на ЧФР Клуж.

Фланговият футболист пристига при "армейците" от Локомотив Пловдив и подписа договор за 3 години.

ЦСКА приветства Каталин Иту с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и спечелени трофеи с червената фланелка!"