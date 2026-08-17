6203 пенсии са запорирани заради дългове

6203 пенсии са били под запор към края на годината, показват данни на Националния осигурителен институт. Общият размер на задълженията на пенсионери със запорирани пенсии е над 2 млн. лв.

Оказва се, че средният дълг на един пенсионер, заради който са запорирали пенсията му, е около 170 евро (333 лв.) Пенсии може да бъдат запорирани например заради неплатени битови сметки, просрочени кредити или задължения към държавния бюджет, пише Труд.

Най-много запорирани пенсии има в София - 1821 броя, но това е естествено, тъй като столицата е с най-голямо население. На второ място по най-много запори е област Перник с 447. Населението на Перник е много по-малко, отколкото на големи градове като Варна, Пловдив и Бургас. Оказва се, че Перник е на първо място по брой на запорите на пенсии спрямо населението на областта.

Най-много са запорираните пенсии за стаж и възраст - 5488, като сумата, която тези хора трябва да платят, е близо 1,8 млн. лв. Запорирани са и 23 инвалидни пенсии, както и 561 пенсии на работили в системата на МВР и отбраната.

От пенсии в размер до минималната заплата, не може принудително да бъдат събирани дългове за неплатени сметки, заеми и задължения към бюджета. Тоест дори частен съдебен изпълнител да иска да наложи запор, ако пенсията е в размер под 620,20 евро, пенсионерът взима цялата сума.