CEV реши: Русия се завръща в европейския волейбол

Европейската конфедерация по волейбол (CEV) реши да допусне руските мъжки и женски национални отбори до състезанията под нейна егида. Решението е взето по време на Общото събрание на организацията в Милано, което се проведе в рамките на Европейското първенство за мъже.

Административният съвет на CEV е обсъдил решението на Международната федерация по волейбол (FIVB) за възстановяването на руските национални отбори и длъжностни лица в международните състезания.

„Съветът потвърди, че това решение се отнася за националните отборни състезания под егидата на CEV, като специфичните условия и съответните организационни механизми ще бъдат разработени и представени за одобрение на по-късен етап“, се посочва в решението.

Промяната обхваща както волейбола в зала, така и плажния волейбол. Следващото голямо състезание, в което руските национални отбори по волейбол в зала могат да участват, е Лигата на нациите.

„Приветстваме решението на CEV да допусне руските отбори до европейските турнири и подкрепяме съответното решение на Международната федерация по волейбол“, заяви президентът на Руската федерация по волейбол Станислав Шевченко.

„Сега очакваме одобрението на условията и процедурите за прием. Готови сме да работим конструктивно, за да гарантираме, че руските национални отбори могат да се завърнат напълно в международните турнири — под знамето и химна на Руската федерация — възможно най-скоро“, добави той.

Следващата тема, свързана с руските отбори, е евентуалното завръщане на клубовете от страната в европейските клубни турнири.

„Очакваме колегите ни от CEV скоро да изяснят кога и как нашите отбори ще могат да се завърнат на континенталната арена“, каза Шевченко.

През юли FIVB разреши на руските национални отбори да се завърнат в международните състезания. Международната федерация съобщи също, че руските тимове са възстановени в световната ранглиста със същия брой точки, които са имали към момента на отстраняването.

Решението на FIVB създава възможност руските национални отбори да участват в квалификационния процес за Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

При мъжете Русия няма да участва на световното първенство в Полша през 2027 г., но заема трето място в световната ранглиста.

При жените все още се очаква решение от домакините на световното първенство — САЩ и Канада — относно евентуалното участие на руския национален отбор.