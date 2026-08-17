КТ "Подкрепа": Въглищата имат своето място в енергетиката ни

Могат ли да задоволят въглищните централи нуждите на страната от електроенергия, ако се наложи спиране на АЕЦ "Козлoдуй" заради ниското ниво на река Дунав?

"Дълго време бяха на режим горещо - ледено. "Много сте важни", после: "Трябва да ви затворим". Между тези послания хората, които работят в тях, са безкрайно уморени. Там не се правеха достатъчно инвестиции. Сега е трудно да развъртим всички централи", коментира конфедералният секретар на КТ "Подкрепа" Александър Загоров в "България сутрин".

"През 2017 г. говорихме за първи път, че въглищата са застрашени. Оттогава ги спасяваме постоянно и заплахата не е отминала. Въглищата имат своето място. Енергетиката обаче се развива с бесни темпове. На 26 август БЕХ трябва да се раздели с ТЕЦ "Марица Изток 2" и "Мини Марица" заради пари по ПВУ. Балансът ще се наруши", каза още гостът.

Пред Bulgaria ON AIR Загоров уточни, че синдикатите не разбират новият БЕХ по какъв начин точно ще съществува. И допълни, че недофинансирането му е очевидно.

"Премиерът ни показа, че бъдещето минава през публично-частно партньорство. Видимо решението за плавно излизане на ТЕЦ "Марица Изток 2" и "Мини Марица" от БЕХ 1 към БЕХ 2 не може да се случи", обяви той и добави, че мерките по трансформация ще отнемат години.

"Искахме да предпазим пазара на труда от "взрив". Ако тези предприятия престанат да работят, имаме непрогнозируемо поведение на субектите на пазара. Работниците ще напуснат страната или региона. Искаме социален закон, който да даде възможност хората 5 години преди пенсия да получат 80% от възнаграждението, което са имали, но да имат право на 4-часов работен ден. Предлага ни се постановление, което може да бъде оборено в съда или някоя власт да го промени", коментира Загоров.

По думите му "Марица Изток" е апетитна хапка и голямо изкушение - "там е най-голямато находище на метал, много хора потриват ръце".

Загоров предупреди, че "Марица Изток" е голяма заплаха, защото "там са били ненарушените терени. Терените, които са насип, не позволяват да има инженерни съоръжения върху тях".