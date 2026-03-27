Германия обмисля да удължи експлоатацията на въглищни централи заради кризата

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че ако енергийната криза, предизвикана от войната в Близкия изток, се проточи, може да се наложи Германия да продължи да експлоатира електроцентралите на въглища по-дълго от планираното.

В рамките на своите климатични планове Германия се е ангажирала да закрива постепенно електроцентралите, работещи с антрацит и лигнит, и да приключи изцяло с използването на въглища най-късно до 2038 г.

„Ако енергийната криза продължи и действително възникне недостиг, може дори да се наложи да продължим да експлоатираме съществуващите електроцентрали на въглища по-дълго“, каза Мерц на форум във Франкфурт, организиран от вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ).

„Трябва да снабдяваме тази страна с електроенергия. Не съм готов да застраша сърцевината на нашата индустрия само защото сме приели планове за постепенно извеждане от експлоатация, които вече са нереалистични“, посочи той, цитиран от АФП.

Най-голямата икономика в Европа от десетилетия насам насърчава енергиен преход, насочен към отказ от изкопаемите горива и ядрената енергия, чрез разширяване на вятърната, слънчевата и други чисти и възобновяеми енергийни източници.

Въпреки че правителството на Мерц се ангажира да спазва националните климатични цели, то даде приоритет на съживяването на стагниращата икономика и отмени някои инициативи в областта на зелената енергия.

Под ръководството на Мерц Германия лобира пред ЕС за отслабване на мерките за постепенно премахване на продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене, предложи прекратяване на субсидиите за слънчеви панели на покривите и отмени закон, налагащ зелено отопление за сградите.

Министърът на икономиката и енергетиката Катерина Райхе, говорейки на конференция за нефт и газ в Хюстън, Тексас, тази седмица, призова за повече „гъвкавост“ в плановете на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., което предизвика протести в страната и чужбина.

Мерц подчерта днес, че е решен да продължи разширяването на използването на възобновяеми енергийни източници, но добави, че те трябва да бъдат допълнени от нови газови електроцентрали.

По време на управлението на бившия канцлер Ангела Меркел Германия предприе стъпки за извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали след катастрофата във Фукушима през 2011 г.

Мерц заяви, че изведените от експлоатация реактори ще трябва да останат затворени по технически причини. Но той също така каза, че предвижда Германия да участва в изследвания върху малки модулни ядрени реактори и в крайна сметка да построи реактори за ядрен синтез. | БГНЕС