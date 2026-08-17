Медалист по информатика се става с постоянна работа и без лятна ваканция

Зад успехите на българските ученици на международните олимпиади по информатика стоят години постоянна работа, ежедневни задачи и подготовка, която продължава дори през лятната ваканция.

Това разказа основният ръководител на българския национален отбор по информатика Илиян Йорданов в предаването "България сутрин".

По думите му достигането до нивото на най-добрите състезатели в света е изключително трудно и изисква постоянство.

"Всеки ден трябва да се полагат усилия и да се решават различни задачи", обясни Йорданов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Лятната ваканция на състезателите също е ограничена. През този период се провеждат тренировъчни лагери и школи, в рамките на които учениците продължават подготовката си за международните състезания. Реално за почивка им остават само няколко седмици.

Самото достигане до националния отбор преминава през сериозна селекция.

Провеждат се много състезания, които определят кои ученици ще представят България на най-големите международни форуми.

Важна роля имат и преподавателите, както и натрупаният през годините опит от предишните национални отбори. Подготвителните лагери са насочени конкретно към изискванията на международните олимпиади.

Резултатът от тази система се видя и на Международната олимпиада по информатика в Узбекистан. Четиримата български участници спечелиха четири медала, а страната ни се нареди на 14-о място сред над 90 държави.

Сред най-сериозните конкуренти са били Китай, Русия, Полша, Румъния и Южна Африка.

Международната олимпиада се проведе в два състезателни дни. Във всеки от тях

учениците имаха по пет часа, за да решат три сложни задачи.

Те бяха изградени около казуси, близки до реални проблеми, за които състезателите трябва да разработят възможно най-доброто решение. Резултатите се оценяваха в реално време.

След успеха в Узбекистан подготовката на българските ученици продължава. Следващото изпитание е Балканиадата по математика, която ще се проведе от 14 до 20 септември в Албания.