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Български ученици спечелиха 6 бронзови медала на Международна олимпиада по лингвистика

Олимпиадата събра най-добрите ученици от цял свят в Румъния

02.08.2026 | 18:48 ч. 5
Български ученици спечелиха 6 бронзови медала на Международна олимпиада по лингвистика

Български ученици спечелиха 6 бронзови медала, почетна и отборна грамота на 23-тото издание на Международната олимпиада по лингвистика, която се проведе в Букурещ, Румъния, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Олимпиадата от 26 юли до 2 август събра най-добрите ученици лингвисти от цял свят.

Бронзови медали спечелиха Радослав Стефанов (10. клас, СМГ, София), Михаил Бошов (12. клас, СМГ, София), Сияна Павлова (12. клас, ПЧМГ, София), Петър Велев (11. клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково), Калина Иванова (12. клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София) и Георги Илиев (12. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас). С почетна грамота бе отличен Венелин Ценков (12. клас, СМГ, София).

Международната олимпиада по лингвистика е едно от най-престижните състезания в тази област. Провежда се ежегодно от 2003 г., а участниците в българския национален отбор се избират измежду най-добре представилите се ученици в националните състезания и олимпиади по лингвистика

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