Защо СМГ е гимназията с най-висок бал след 7. клас

Софийската математическа гимназия (СМГ) е лидер в класирането за прием след 7 клас с най-висок бал, а сред специалностите най-предпочитана е "Електронна търговия, маркетинг и реклама" в Националната търговско-банкова гимназия.

"СМГ непрекъснато присъства в различни класации и е с най-високи резултати. Постигнати са много успехи в областта на международните състезания. След като резултатите са толкова високи по математика и български език, на тези предмети е отделено особено голямо внимание. При нашия прием след 4 клас учениците, които изучават математика в СМГ, имат допълнителни часове по математика - 9 часа седмично. Името СМГ е емблема в средното образование, еталон за високи резултати. Това е нещото, което мотивира учениците да постигнат тези високи резултати", коментира зам.-директорът на СМГ Албена Йочкова в предаването "България сутрин".

Директорът на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) Диана Стоянова каза, че учениците са привлечени от специалностите "Електронна търговия, маркетинг и реклама", "Банково, застрахователно и осигурително дело" и "Икономическа информатика".

"Кандидат-гимназистите са поставени в стресова ситуация. Понякога тези неща си казват думата. Дори и усърдната подготовка може да не е достатъчна, защото самото напрежение оказва влияние и може да създаде пречки", отбеляза Йочкова.

Зам.-директорът на СМГ е на мнение, че когато става въпрос за по-специализирано профилирано училище, то би трябвало да има собствена изпитна програма, с която да подбира учениците си.

По отношение на приема Стоянова посочи пред Bulgaria ON AIR, че трябва да се помисли за неговото доусъвършенстване.

Зам.-директорът на СМГ изтъкна, че преди началото на учебната година предизвикателството е да се осигурят необходимите ресурси, така че всички ангажименти към учениците да бъдат изпълнени на качествено ниво.

"Ние от интензивно обучение преминахме към разширено и това неминуемо води до разместване на пластовете, особено по отношение на 8 клас. Имаме нужда от нови преподаватели. Другото предизвикателство е цялостната подготовка за учебната година", заяви Стоянова.