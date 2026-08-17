Борисов: Дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят Димитър Николов от президентската надпревара

Само ГЕРБ изпълнява обещанията си. Помня как открихме обновени училища, детски площадки, всичко. Днешните управляващи само обещават, но нищо реално не се прави.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Варна.

Като разбраха, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят кмета от президентската надпревара. Знаят, че той и ГЕРБ като са отговорни, и ще се представят брилянтно. Затова и г-жа Йотова първо го поздрави за "Евровизия", допълни Борисов.

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До септември ГЕРБ ще извади правителство в сянка, за да може да е ясно кой ще изпълнява функциите на министри, ако хората ни се доверят при следващите избори, заяви още Борисов. Варна днес е мръсен, задръстен град, няма туристи. Уж "Баба Алино" е незаконен град, пък има пътища направени до него, и има и сметоизвозване, и кметът си има свой бизнес, допълни Борисов.

Днес бая ескорти видях с бронирани БМВ-та из града, по 3-4 коли в кортежа, но те варненци виждат. Лятната ни столица по наше време беше средище на срещи на най-високо ниво - от Ердоган, през Жан-Клод Юнкер, Дейвид Камерън, заяви още Борисов.

Днес кметът на Бургас Димитър Николов публично отрече да има намерение да се кандидатира за президент или вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. "Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам", каза още Николов.

Борисов представи във Варна и новиятпредседател на ГЕРБ в града.

Архитект Стоян Петков поема управлението на ГЕРБ във Варненска област. Новият председател на градската и на областната организация бе представен официално от лидера на партията Бойко Борисов. Той уточни, че мнението на членовете на формацията, включително народни представители, евродепутати, районни и общински кметове, се е консолидирало около Петков.

За Варна се знае, че всичко добро в нея е направено от ГЕРБ, каза Борисов и подчерта, че през последните 3 години в града не се случва нищо. По думите му с кадровите промени на местно ниво партията дава заявка отново да управлява града. Борисов изтъкна, че Петков е обединителна фигура и може да постигне сплав между Общинския съвет, районните кметове от формацията и депутатите в София.

Борисов не се ангажира дали новият председател на ГЕРБ – Варна ще бъде кандидатът на партията на местните избори. Според него по-важно е да се постигне консолидация на формацията. В ГЕРБ има много хора, които са подходящи да бъдат номинирани за кметските избори, бе позицията на Борисов.

Стоян Петков благодари на предшественика си Иван Портних за положените силни основи на партията във Варна. Той изрази надежда, че с времето ще оправдае доверието както на лидера Борисов, така и на изпълнителната комисия на формацията и на местните структури в града и региона. Петков посочи още, че има опит в администрацията и е наясно, че един човек, колкото и да е добър и активен, сам не може да се справи с всички предизвикателства, а му трябва силен екип. Неговата позиция беше, че в ГЕРБ има достатъчно хора, които имат професионален и житейски опит и могат да постигат добър краен резултат. Петков изтъкна, че има важни проекти за Варна, разработвани назад във времето, които отново трябва да бъдат изкарани на дневен ред. Колкото и да искаме обаче да се случват положителни неща, е нужна работеща администрация, подчерта новият председател на ГЕРБ.

Варна е морска столица и трябва да бъде подпомагана от правителството, коментира още Борисов. Той уточни, че до септември партията ще изкара "правителство в сянка", за да знаят избирателите, ако гласуват доверие на ГЕРБ, кои хора ще изпълняват функциите на министрите.