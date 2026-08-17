Димитър Николов отсече: Няма да се кандидатирам за президент

Кметът на Бургас Димитър Николов категорично заяви, че няма да се кандидатира за президент на изборите този октомври.

Подобни твърдения се появиха, след като Бургас беше избран за домакин на "Евровизия". Според слуховете черноморският град е получил домакинството на големия музикален конкурс, за да се изстреля до небесата популярността на бургаския кмет и той да се кандидатира на изборите през октомври за държавен глава, засенчвайки евентуалната поява на Андрей Гюров, пишат от "24 часа".

"Дал съм си обет до 15 май с политика да не се занимавам. Мисля, че с това изчерпвам въпроса. Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас да се случат по-бързо всички дейности и изцяло ще се концентрирам върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни. Ще отговарям само на въпроси, свързани с работата ми по отношение на провеждането на "Евровизия" и ежедневните ми кметски задължения. Темата политика въобще не ме вълнува".

Така кметът отговори на появилите се спекулации.

Освен това Николов заяви, че е забранил отпуските на екипа си до провеждането на музикалния конкурс и "ще ги изцедя като лимони", за да може Бургас да се подготви подобаващо за него.

Според него тепърва предстои много работа, свързана с глобалната логистика, транспортните и въздушните връзки, автобусните превози, шатълите, както и разговори с много транспортни фирми, туроператорите, хотелиерите, ресторантьорите, а и с хората, които ще отговарят за безопасността, за да може градът да посрещне огромния брой посетители.