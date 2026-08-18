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Променят движението по два пътни възела на „Струма“

Движението в посока София е без ограничения

18.08.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

От 8 ч. до 18 ч. днес – 18 август, се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на АМ „Струма“ в област Благоевград поради частични ремонтни дейности.

Ограничава се движението по пътната връзка с път III-108 в посока Петрич при пътен възел „Петрич – Мелник“ на АМ „Струма“ при км 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут: по АМ „Струма“ до по пътна връзка „Марикостиново“, до кръстовище с път I-1 София – Кулата в с. Марикостиново, до кръстовище с път III-198 Дрангово – Петрич, по път III-198 до гр. Петрич. Движението в посока София е без ограничения.

Ограничава се движението и  по дясната пътна връзка на пътен възел „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ на АМ „Струма“ при км 159. Движението се пренасочва по обходен маршрут: движението в посока Генерал Тодорово и Ново Кономлади да се пренасочва по АМ „Струма“ при  км 160 по пътна връзка „Марикостиново“ до кръстовище с път I-1 София – Кулата в с. Марикостиново,  по път I-1 София – Кулата в посока София до пътна връзка с АМ „Струма“, по АМ „Струма“ до пътна връзка  „Генерал Тодорово“ и обратно. 

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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