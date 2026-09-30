Жена, близка до Илиян Филипов, подала сигнала за разстрела му

Жена, близка до бизнесмена Илиян Филипов, е подала сигнала за стрелбата срещу него. От полицията отрекоха това да е съпругата му.

Бизнесменът беше убит с огнестрелно оръжие около 1 часа тази нощ в кв. "Христо Смирненски", близо до изхода на Пловдив. По думите на разследващите той е открит мъртъв в негов имот, а сигналът за престъплението е подаден на телефон 112.

По информация на TrafficNews Филипов е застрелян на стълбите в общите части на кооперация, в която има едва три обитаеми апартамента. Районът около жилищната сграда е отцепен от полицията още през нощта. Проверяват се камери, издирват се и свидетели, посочи директорът на ГДНП Емил Пармаков, но за момента разследващите не уточняват има ли намерени такива.

След покушението полицията организира контролно-пропусквателни пунктове на изходите на Пловдив, като по информация на полицията проверките на напускащи и влизащи в града не са произволни, а имат конкретна насоченост.

Проверява се и информация за евентуално укриване на извършителя в района на гористата местност, в близост до кооперацията - парк "Отдих и култура" и района около Гребната база.

За момента разследващите посочиха, че се касае са умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие, и че се работи по всички възможни версии. Те отказаха да дадат други детайли от следствието, тъй като посочиха, че това би могло да попречи на разследването. Предстои да бъде извършена аутопсия.

Кои са възможните версии?

Поръчково убийство по руска линия - приятели на бизнесмена не изключват той да е бил елиминиран заради конфликтите покрай дълговете на футболния клуб Ботев след управлението на руснака Антон Зингаревич, съобщи "Марица".

Филипов пое тима след оттеглянето на чужденеца, но това беше съпроводено с финансови спорове.

Допуска се като втори възможен вариант Филипов да е станал мишена на свои конкуренти в бизнеса. Убитият предприемач имаше разнопосочни интереси, което допълнително затруднява работата на разследващите.

По думите на приближени, въобще не е изключено, ако убийството е поръчково, да е извършено като услуга, а не за пари.

Битов конфликт - не се изключва и вариант смъртта на Филипов да няма нищо общо нито с бизнеса му, нито с футбола или политическите му заигравания. Както винаги може да се търси жена като повод или лична свада. Това обяснява и твърденията, че бизнесменът е застрелян от упор, много вероятно от човек, когато лично е познавал.

Към момента не е ясно точно с какво оръжие е елиминиран Илиян Филипов, но се извършва щателно претърсване в района на тежкото престъпление, като се проверяват дори контейнерите за смет и шахтите. Тепърва се рабои по версиите.

Сформираха щаб

В Пловдив е сформиран спецщаб с представители на полицията, Окръжната прокуратура и други. По непотвърдена информация е застрелян с един куршум в главата.

Все още са блокирани входовете/изходите на града. Извършват се щателни проверки от служителите на реда на автомобили.

Кой е Илиян Филипов

Около името на Илиян Филипов има много градски легенди как се е издигнал от шофьор на такси до мастит бизнесмен.

През 90-те години Филипов започва с "куфарна" търговия. През 2000 г. той и неговият съдружник Пенко Несторов основават компанията ПИМК. Първоначалният им бизнес идея е съвсем различна – те наемат малък гараж в Пловдив и започват производство на снаксове, предназначени за износ за регионалните пазари.

Заради логистични затруднения и размирици на целевите пазари, намирането на надеждни превозвачи се оказва почти невъзможно. Двамата съдружници купуват първия си камион на старо, за да изнасят собствената си стока. Бързо осъзнават, че товарният транспорт има далеч по-голям потенциал от хранителната промишленост. Така постепенно ПИМК се превръща в най-голямата транспортна и спедиторска компания в България и се нарежда сред 10-те най-големи сухопътни превозвачи в Европа. Холдингът разполага с флотилия от хиляди влекача и полуремаркета, задвижващи международната логистика.

През годините Илиян Филипов разширява мащаба на бизнеса си и изгражда „ПИМК Холдинг Груп“, обхващащ множество дъщерни дружества и разнородни сектори. Създават един от първите частни железопътни превозвачи в България, холдингът развива мащабна строителна дейност, притежава кариери за инертни материали, бетонови възли и се превръща в основен изпълнител на редица инфраструктурни и жилищни проекти, особено в региона на Пловдив.

През 2020 г. компанията ПИМК спечели обществената поръчка за довършването на стадион "Христо Ботев". През лятото на 2025 г., след сериозни финансови и организационни трусове в Ботев (Пловдив), Филипов официално поема контрола и издръжката на клуба. Това обаче е съпроводено с тежки конфликти с фракции на феновете, както и свързвани с тях бизнесмени.