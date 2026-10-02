По 11 кебапчета в Сараево за последния мач на Един Джеко в националния отбор

Сараевската асоциация на производителите на кебапчета ще отбележи по необичаен начин последния мач на нападателя Един Джеко за националния отбор на Босна и Херцеговина, съобщи регионалната телевизия Ен1.

В негова чест днес кебапчийниците в Сараево ще предлагат специална порция от 11 кебапчета вместо традиционните 10, сервирани в половин питка. Числото 11 е препратка към номера на фланелката, с която Джеко играе за националния отбор.

Сараевските кебапчета (на босненски – "сараевски чевапчичи") са сред емблематичните специалитети на босненската столица, напомня телевизия Ен1. Традиционно се приготвят от смляно говеждо месо, оформят се на малки продълговати късове и се сервират в разрязана питка (наречена "сомун") с нарязан лук. На 5 август 2024 г. те бяха официално вписани в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания на Агенцията за безопасност на храните на Босна и Херцеговина.

Джеко ще облече за последен път екипа на бонсненския национален отбор в днешния мача от Лигата на нациите срещу Швеция, информира Ен1.

"Искахме да направим нещо, което е наше, сараевско и просто", заявиха от асоциацията на производителите на кебапчета. Оттам определиха инициативата като почит към футболиста и към неговия принос за националния отбор и Босна и Херцеговина.

"Един, благодарим ти за всичко, което направи за нашия национален отбор и Босна и Херцеговина", се казва в посланието на сараевските кебапчии.

Един Джеко е един от най-известните босненски футболисти и дългогодишен капитан на националния отбор. Роденият в Сараево през 1986 г. нападател играе за клубове като германския "Волфсбург", английския "Манчестър Сити", италианските "Рома" и "Интер", а по-късно продължава кариерата си в турския "Фенербахче". Понастоящем Джеко е играч на германския "Шалке 04". С националния отбор на Босна и Херцеговина Джеко е рекордьор по отбелязани голове и един от основните символи на футбола в страната.

(БТА)