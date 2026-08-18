BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 54

Пребитото от баща му 5-годишно дете вече е в съзнание

То излезе от реанимация

18.08.2026 | 12:32 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

5-годишното дете, което бе пребито от баща му и транспортирано в критично състояние в "Пирогов", излезе от реанимация. То вече е в съзнание и контактно.

То бе прието миналата седмица в сряда с тежка черепно-мозъчна травма, а екипът на доц. Богдан Младенов се бореше за живота му денонощно. 

Мъжът, нанесъл жестокия побой, е в ареста за постоянно. Съдът уважи искането на Районната прокуратура в Ботевград и му наложи най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Според събраните до момента доказателства на 11 август в село Новачене обвиняемият нанесъл множество удари по тялото на момчето. Прокуратурата посочва, че двамата живеят в един дом и престъплението е извършено в условията на домашно насилие.

Това не е първият случай, при който 5-годишното момче е приемано в болница с травми. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Пирогов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem