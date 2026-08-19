50€ за дете: Как ще работи националният културен паспорт?

Петдесет евро за култура за всяко дете - как ще работи националният културен паспорт?

Мярката е включена в управленската програма, а проучване показва, че над 50% от децата не са посещавали културно събитие извън училище.

"Културният паспорт ще бъде в дигитален формат. Ще има дигитална платформа. Едно дете ще може да бъде проследявано като културно участие от 6 до 18-годишна възраст. В културния паспорт не следва да бъде включвано друго освен българско или европейско кино, но не и американско", коментира директорът на Обсерваторията по икономика на културата д-р Диана Андреева-Попйорданова в предаването "България сутрин".

Транспортът също трябва да бъде включен

Тя посочи, че за деца и ученици има преференциални цени и би следвало да се прецени ценовата политика.

По думите ѝ в културния паспорт говорим за равен достъп на всички деца и затова трябва да се включат транспортните разходи заради децата в по-малките населени места.

Андреева-Попйорданова обясни, че според социологическо изследване много малка част от децата са посещавали опера или класически концерт, но голяма част от тях имат желание да го направят.

Д-р Попйорданова каза пред Bulgaria ON AIR, че над 50% от децата потребяват културни дейности единствено и само ако са организирани от училище, като добави, че училищата ще бъдат ключов фактор за успеваемостта на културния паспорт.

Директорът на Обсерваторията по икономика на културата отбеляза, че управленската програма е първата стъпка. Септември 2027 г. се очаква въвеждането на културните паспорти, но въпросът е как те ще се претворят на практика.