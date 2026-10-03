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В развитие Завръщането на Владетеля: Тленните останки на цар Самуил отново на родна земя

Завръщането на Владетеля: Тленните останки на цар Самуил отново на родна земя

Всичко за историческия момент на едно място

03.10.2026 | 08:42 ч. 6
Завръщането на Владетеля: Тленните останки на цар Самуил отново на родна земя

Исторически момент за България! След десетилетия дипломатически преговори с Гърция, тленните останки на цар Самуил се завръщат у дома. С най-високи държавни и военни почести, ескорт от изтребители и артилерийски салюти, страната ни посреща своя легендарен средновековен владетел. Мощите на царя-воин ще бъдат положени във вечния им дом в специално изработен каменен саркофаг в столицата, бележейки един от най-силните актове на историческа справедливост и национална памет в съвременната ни история.

Накратко - Какво се случва?
Ново 7:40 | 03.10.2026

Строги мерки при посрещането на костите на Самуил, какви са ограниченията в София?

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил, съобщи Иван Георгиев, ръководител на сектор "Масови мероприятия" към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

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7:05 | 03.10.2026

Президентът Йотова ще участва в посрещането на тленните останки на цар Самуил

Президентът Илияна Йотова ще участва в държавната церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София. 

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5:00 | 03.10.2026

Исторически триумф: Костите на цар Самуил се завръщат у дома

България ще изживее днес един от най-вълнуващите и символични моменти в съвременната си история. Мощите на средновековния български владетел цар Самуил се завръщат на родна земя след десетилетия, прекарани в музея за византийска култура в Солун. Връщането на светите реликви белязва завършека на дългогодишни дипломатически преговори между България и Гърция.

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