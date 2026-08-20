Трифонов: Лъжат ни, а Радев удобно се скaта

Лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов коментира новината за заплахата над България от страна на Иран с дълъг пост в социалната мрежа Фейсбук.

“Добре бе, кой трябва да каже, че присъствието на американски военни самолети у нас, на базата в Безмер, е опасно за нашата страна?”, попита Трифонов по повод статията, публикувана във Financial Times.

“Нали разбирате, че става въпрос за сериозна информация, в много сериозна медия, а не за клюки в жълт вестник. След като “Файненшъл таймс“ публикува подобна информация, значи заплахата е сериозна и не е някакъв майтап”, каза още партийният лидер.

“Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че няма никаква заплаха за националната сигурност. Той питал военното разузнаване и те му казали, че няма проблем. Само ще ви припомня, че същото това военно разузнаване, два дни преди началото на войната в Украйна, каза, че няма никаква вероятност да има война в Украйна. Това беше официална информация. И така вече четири години няма война в Украйна според българското военно разузнаване”, добави Трифонов.

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“Добре, като лъжете, поне се координирайте! Значи от едната страна стоят Иран чрез техния външен министър, с предупрежденията, които отправи директно към България, и “Файненшъл таймс“ с публикация, а от другата страна стоят военният министър Димитър Стоянов, вътрешният министър Демерджиев и министър-председателят Румен Радев, който удобно се ската по този въпрос. Да не говорим, че тия тримата говорят приказки от типа “хвани единия, удари другия“. Виж сега, аз искам да се успокоя и искам да повярвам на българските държавни мъже, а не на иранския външен министър и на “Файненшъл таймс“. Много искам. Но нямам желание. Просто защото знам, че едните лъжат със сигурност. За другите не съм сигурен. Дано нищо да не ни се случи”, казва още в поста си Трифонов.