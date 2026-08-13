Обявяват частично бедствено положение в община Трявна заради “ЕМКО“

В радиус от 500 метра от площадката на "ЕМКО“ ООД край село Белица, намираща се в землището на село Станчов хан, се въвежда частично бедствено положение за срок от седем дни, съобщиха от Община Трявна.

Мярката се предприема с цел осигуряване на безопасността на хората, прочистване на зоната от Сухопътните войски и недопускане на външни лица. Срокът може да бъде удължен по законовия ред или бедственото положение да бъде прекратено преди изтичането му при промяна на обстоятелствата.

Военнослужещите ще извършат щателен оглед на района за останали невзривени боеприпаси и разпръснати метални отломки, за да се гарантира, че няма да възникне последващ инцидент. Няма да бъдат засегнати населени места. В зоната ще се допускат единствено екипи на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Решението е взето днес на третото заседание на кризисния щаб в Община Трявна. В него са участвали заместник областният управител на Габрово Андрей Николов, представители на общинската администрация, председателят на Общинския съвет в Трявна Златка Донева-Цанева, кметът на Плачковци Борислав Борисов, представители на електроразпределителното и ВиК дружеството, Агенция "Пътна инфраструктура", "ЕМКО", Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Областната дирекция на МВР в Габрово.

Наблюдението на периметъра продължава денонощно от екипи на РДПБЗН - Габрово, като за наблюдение на труднодостъпни места се използва и дрон. Към момента няма тлеещи огнища и разпространение на горски пожар, посочват от Общината.

При необходимост ще бъде задействана националната система за ранно предупреждение BG-Alert с цел своевременно и масово уведомяване на населението, преминаващите граждани и туристи в застрашената зона.

Няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване. Пътищата са отворени за движение за всички моторни превозни средства.

Няма отклонения в показателите за качеството на атмосферния въздух, като наблюдението в Плачковци продължава с мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда.

Директорът на обособеното производство на "ЕМКО" инженер Славчо Димиев е уверил, че няма замърсяване на природата. По думите му обезвреждането на боеприпасите се извършва контролирано, а действията на институциите са изключително координирани и своевременни. Той е благодарил на всички ангажирани институции за усилията след възникналия инцидент.

При инцидента на 10 август в складова база на "ЕМКО" ООД край село Белица вследствие на взривове, възникна пожар. След първоначалното овладяване на пожара на места са останали тлеещи огнища и разпръснати боеприпаси, което наложи продължаване на обследването и обезопасяването на терена. Днес прокурори, следователи и експерта влязоха на мятото на инцидента и започнаха работа по разследването.