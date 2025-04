Екип от гримьори е помагал на Байдън да прикрива възрастта си

Президентът Джо Байдън (мандат 2021-2015 г., бел. ред.) редовно е използвал грим, за да скрие възрастта си, а екипът на Камала Харис е имал стратегия в случай, че той почине, докато е на поста, според нова книга, написана от двама политически журналисти.

Разкритията идват от откъс от предстоящата книга Fight: Inside the Wildest Battle for the White House, написана от Ейми Парнс от The Hill и Джонатан Алън от NBC News.

Байдън редовно се срещаше с гримьор по време на пътуване и преди конферентна среща в платформата Zoom, за да прикрие признаците на стареене, според извадки от книгатаl. Байдън последователно правеше тези назначения, но понякога отменяше брифингите, които трябваше да последват.

Помощниците на Харис също са имали планове за извънредни ситуации, в случай че Байдън умре докато заема поста, пишат Парнс и Алън. Това включва електронна таблица на републикански съдии, които Доналд Тръмп не е назначил. По този начин, ако Харис трябваше да положи клетва в кратък срок, това можеше да бъде направено от съдия, който не е в лагера на Тръмп, но когото републиканците все още биха смятали за надежден.

“Това показва какво трябваше да направим, за да се подготвим с извънредните обстоятелства, които имахме - президент на над 80 и повече години, който искаше да се кандидатира за втори мандат“, каза един представител на Демократическата партия пред Парнс и Алън, според The ​​Hill.

Притесненията относно възрастта на Байдън, той беше на 82 години, когато напусна поста, се засилиха, когато кампанията му за преизбиране започна през 2023 г. Притесненията относно способността му да служи на страната достигнаха своя връх след катастрофалното му представяне в дебата срещу Тръмп през юни 2024 г.

След дебата демократите призоваха Байдън да се оттегли и да предаде щафетата на по-млад кандидат. По-малко от месец по-късно Байдън се отказа от надпреварата и подкрепи вицепрезидента Харис. Останалото, както се казва, е история…

“Публично демократите се присмиваха на твърденията на републиканците, че Байдън не е годен за работата“, пишат Парнс и Алън. “Но лично някои от тях през цялото време се тревожеха, че залагат твърде много на старец, който в най-добрия случай отдавна е загубил бързата си топка”.

