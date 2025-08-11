Руският режисьор Юрий Бутусов загина при инцидент в морето край Созопол

Руският театрален режисьор Юрий Бутусов загуби живота си след инцидент в морето край Созопол. Тялото на 63-годишния режисьор е откарано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“ на бургаската болница, съобщи БНР.

Инцидентът е станал на плаж „Хармани“. Тялото на Бутусов, който е бил на почивка в Созопол, е изплувало в морето срещу 6-и пост. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление – Созопол.

"Отиде си талантлив и достоен човек", написа в пост в социалните мрежи журналистът и дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Русия Валерий Тодоров.

Бутусов е роден през 1961 г. в Гатчина, Ленинградска област. Завършва режисьорския факултет на Санктпетербургската държавна академия за театрално изкуство през 1996 г. От 2011 до 2018 г. е главен режисьор и художествен ръководител на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет“,

През 2018 година поема ръководството на престижния московски театър "Вахтангов", където работи до 2022 година.

През 2000-те години режисьорът работи в московския театър "Сатирикон", където поставя "Ричард III", "Крал Лир" и "Чайка". Главните роли в първите две пиеси изпълнява художественият ръководител на театъра Константин Райкин.

Бутусов създава спектакли със сложна структура, пълни с визуални метафори. Често те се основават на актьорски находки по време на репетициите и представляват поредица от самостоятелни перформанси, свързани с обща тема.

Работил е и в театри в Южна Корея, Норвегия, Дания и Латвия. Юрий Бутусов е носител на шест театрални награди "Златна маска", последната от които получава през април 2021 година за спектакъла "Пер Гюнт" по пиесата на Ибсен.

От есента той трябваше да бъде на щат в Плевенския театър.

Прощаването с театралния режисьор Юрий Бутусов ще се състои в Москва, след което тялото му ще бъде кремирано и погребано в Санкт Петербург, съобщи вдовицата на режисьора Мария Бутусова, цитирана от ТАСС.