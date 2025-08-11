9-годишно дете е с опасност за живота след падане от тротинетка

Деветгодишно дете е пострадало при падане от електрическа тротинетка в сливенско село през почивните дни. Има опасност за живота му, съобщава Радио Сливен.

Инцидентът е станал в събота около 20.30 часа в село Стара река. Детето е прието за лечение в областната болница МБАЛ "Д-р Иван Селимински".

"Състоянието на детето е много тежко, с водеща черепно-мозъчна травма, дифузна травма на мозъка. В изключително тежко състояние, на апаратна вентилация, така че предстои лечение", съобщи началникът на отделението по реанимация д-р Юлия Бянкова.

По случая е образувано досъдебно производство.