9-годишно дете е с опасност за живота след падане от тротинетка

Деветгодишно дете е пострадало при падане от електрическа тротинетка в сливенско село през почивните дни. Има опасност за живота му, съобщава Радио Сливен.
Инцидентът е станал в събота около 20.30 часа в село Стара река. Детето е прието за лечение в областната болница МБАЛ "Д-р Иван Селимински".
"Състоянието на детето е много тежко, с водеща черепно-мозъчна травма, дифузна травма на мозъка. В изключително тежко състояние, на апаратна вентилация, така че предстои лечение", съобщи началникът на отделението по реанимация д-р Юлия Бянкова.
По случая е образувано досъдебно производство.