9-годишно дете е с опасност за живота след падане от тротинетка

Инцидентът е станал в сливенското село Стара река

11.08.2025 | 14:08 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:08 ч. 15
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Деветгодишно дете е пострадало при падане от електрическа тротинетка в сливенско село през почивните дни. Има опасност за живота му, съобщава Радио Сливен.

Инцидентът е станал в събота около 20.30 часа в село Стара река. Детето е прието за лечение в областната болница МБАЛ "Д-р Иван Селимински".

"Състоянието на детето е много тежко, с водеща черепно-мозъчна травма, дифузна травма на мозъка. В изключително тежко състояние, на апаратна вентилация, така че предстои лечение", съобщи началникът на отделението по реанимация д-р Юлия Бянкова.

По случая е образувано досъдебно производство.  

Стара река падане от тротинетка
