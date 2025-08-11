IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вулканът Крашенинников избълва 9-километров облак пепел в небето

Обявен е и червен авиационен код за въздушния трафик

11.08.2025 | 13:49 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:29 ч. 6
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Вулканът Крашенинников на руския полуостров Камчатка, който в момента изригва за първи път от векове, е изпратил облак пепел с височина девет километра, съобщиха сеизмолози, цитирани от ТАСС.

“Експлозиите в 6:00 ч. сутринта по Гринуич изпратиха пепел от вулкана на височина до 9000 метра. Пепелният облак се е преместил на 1114 километра източно от вулкана“, се казва в изявление на Далекоизточния клон на Руската академия на науките.

Обявен е червен авиационен код, тъй като активността на вулкана представлява заплаха за местния и международния въздушен трафик.

Вулканът е част от стратовулкана Ключевская сопка и е най-високият действащ вулкан в Евразия. На 5 август той изхвърли пепелен стълб с височина осем километра в небето. Вулканът е с конусовидна форма с калдера с ширина 700 метра. По склоновете му има приблизително 80 странични експлозивни кратера и шлакови конуси. 

Той изригна за първи път от 16-ти век, след като силно земетресение удари полуостров Камчатка на 30 юли. Изригването му се засилва. На 8 август той изхвърли пепел два пъти.

Камчатка Русия вулкан Крашенинников пепел червен код
