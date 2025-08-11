Вулканът Крашенинников избълва 9-километров облак пепел в небето

Вулканът Крашенинников на руския полуостров Камчатка, който в момента изригва за първи път от векове, е изпратил облак пепел с височина девет километра, съобщиха сеизмолози, цитирани от ТАСС.

“Експлозиите в 6:00 ч. сутринта по Гринуич изпратиха пепел от вулкана на височина до 9000 метра. Пепелният облак се е преместил на 1114 километра източно от вулкана“, се казва в изявление на Далекоизточния клон на Руската академия на науките.

Обявен е червен авиационен код, тъй като активността на вулкана представлява заплаха за местния и международния въздушен трафик.

First in 600 years Krasheninnikov Volcano eruption

The overnight eruption of the Krasheninnikov Volcano in Kamchatka, its first in 600 years, may be connected to the huge earthquake that rocked Russia's Far East last week, Russia's RIA state news agency and scientists reported… pic.twitter.com/A5VwEOYK1J — Thenationthailand (@Thenationth) August 4, 2025

Вулканът е част от стратовулкана Ключевская сопка и е най-високият действащ вулкан в Евразия. На 5 август той изхвърли пепелен стълб с височина осем километра в небето. Вулканът е с конусовидна форма с калдера с ширина 700 метра. По склоновете му има приблизително 80 странични експлозивни кратера и шлакови конуси.

Той изригна за първи път от 16-ти век, след като силно земетресение удари полуостров Камчатка на 30 юли. Изригването му се засилва. На 8 август той изхвърли пепел два пъти.