В Гърция спипаха 270 кг кокаин, българин е сред арестуваните

Гръцката полиция задържа 270 килограма кокаин, чиято стойност се оценява на 5.5 милиона евро. При операцията са арестувани трима мъже, сред тях и един българин, предаде БГНЕС.

Кокаинът е бил скрит в контейнер с банани, внесени от Еквадор, съобщиха от полицията.

Силите на реда са информирали Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, че кокаинът е трябвало да бъде транспортиран с кораб до пристанището на Солун в Северна Гърция.

Полицейските служители открили кокаина и извадили по-голямата част от наркотика, опакован в пакети с размерите на тухли, от контейнера, преди той да бъде натоварен в камион.

Камионът се насочил към предградието Аспропиргос на Атина, на повече от 500 километра южно, където полицията арестувала трима мъже, докато отваряли контейнера.

Общото количество иззет кокаин е 271,15 килограма, съобщи полицията.

Арестувани са двама гърци, 40-годишният собственик на транспортната фирма и неговият 32-годишен сътрудник, както и 47-годишен български гражданин, съобщи полицията, добавяйки, че българският гражданин е бил във връзка с наркоклана и е организирал събирането и транспортирането на контейнери с наркотици.