Деца са намерили корозирала граната в село Батово, играли си с нея

Мъж ги видял и взел боеприпаса, подал сигнал

11.08.2025 | 14:00 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:08 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Деца са намерили корозирала граната в изоставен имот в село Батово, община Добричка, съобщиха от МВР в Добрич. 

Сигналът за открития боеприпас е получен малко преди обяд в събота. Гражданин е видял децата да си играят с боеприпаса, взел го е и е подал сигнала на телефон 112.

На място е установено, че намерената от децата граната е силно корозирала. Периметърът около мястото с боеприпаса е отцепен от полицейски служители до пристигане на военни служители и обезвреждането на граната.

Областната дирекция на МВР в Добрич изказва благодарност на Иван Торньовски за своевременната му реакция и недопускане на трагичен инцидент. 

 

Тагове:

граната деца село Батово
