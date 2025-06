Показаха невиждани досега кадри от опита за убийство на Тръмп ВИДЕО

Президентската кампания на президента Доналд Тръмп през 2024 г. претърпя смъртоносен обрат, когато убиец направи опит за покушение върху живота му по време на митинг през юли в Бътлър, Пенсилвания. Сега абонатите на Fox Nation могат да открият нови, непоказвани досега кадри от шокиращото събитие.

Нови кадри, заснети с дрон, са включени в предаването на Fox Nation „Art of the Surge: The Donald Trump Comeback“. Те показват сцената на митинга на Бътлър, както и кадри в близък план на Тайните служби, защитаващи Тръмп, след като отекват изстрелите.

Показани са и шокиращи видеоклипове на реакцията на тълпата, докато всичко се развиваше, подчертавайки страха на тези, които бяха там този ден. В епизода Тръмп разсъждава върху огромната опасност, в която се е намирал на митинга.

Съводещият на „Fox & Friends“ Лорънс Джоунс одобрил предаването на Fox Nation, след като видял поразителното ново видео от ужасяващата стрелба.

Последните шести и седми епизоди от втори сезон на Art of the Surge: The Donald Trump Comeback също са достъпни за абонатите. Шестият епизод, озаглавен „Западното крило“, отвежда зрителите зад кулисите на множество срещи на членове на кабинета на Тръмп.

Показват се разширени кадри от разговори с участието на министъра на транспорта Шон Дъфи, министъра на финансите Скот Бесент и други, докато администрацията се стреми да се справи с някои от най-належащите проблеми, пред които са изправени Съединените щати.

Седмият епизод, озаглавен „Разкрити изгубени записи“, е компилация от разнообразни видеоклипове от архива на сериала.

Зрителите могат да надникнат в реакциите в реално време на екипа на кампанията на Тръмп на речта на тогавашния кандидат за президент от Демократическата партия Камала Харис на Националния конгрес на Демократическата партия през 2024 г.

