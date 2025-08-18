За Владимир Путин мирът означава сигурна смърт

Повече от милион руснаци са били убити или тежко ранени на бойните полета в Украйна. Но има един човек, който дължи живота си на продължаващото клане. За Владимир Путин, избухването на мир означава сигурна смърт – чрез убийство, сваляне от власт и екзекуция, или в международна затворническа килия като военнопрестъпник.

Единствената надежда на руския президент за оцеляване в гангстерската държава, която самият той е създал, е да удължи „специалната военна операция“ в Украйна или да спечели с толкова скандално успешен успех, че да може да насочи вниманието си към други бивши държави-клиенти, други жертви.

В края на краищата, оцеляването беше целта на Путин при започването на инвазията през 2022 г.

В безкрайните си размишления за историята руският президент изявява претенции, че цяла Украйна – не само източните региони на Донбас, Донецк и Крим – е част от руската империя. Путин твърди, че неговата мисия е да обедини бивши територии, като същевременно отказва на Киев шанса да се присъедини към НАТО със Запада. От гледна точка на руските интереси, това може да изглежда логично като обосновка за войната. Но ако обосновките могат да се променят, истинските, цинични мотиви на Путин не могат.

Неговата стратегия за задържане на властта – и следователно на живота – идва директно от Николо Макиавели, пресметливия философ, написал наръчник за диктатори.

Войната, учи той, е единственият основен лост на властта. И психопатичният Путин може да използва този лост особено ефективно, защото е готов да жертва милиони животи в свой собствен интерес – този на руснаци, украинци, европейци и дори американци, ако е необходимо.

Европа има късмет, че Украйна се оказа толкова упорит и смел противник. Ако украинците не се бяха борили толкова ожесточено срещу враг, който ги превъзхожда многократно, Путин щеше да насочи военната си машина към друга цел – най-вероятно Полша.

Войната е причината той да остане владетел на Русия повече от 25 години. Ако не беше успял да създаде разсейващи фактори, отдавна щеше да бъде изгонен от поста си.

Жизненият стандарт бавно се ерозира до степен, че много хора са в по-лошо положение, отколкото са били дори при съветското правителство. Руската икономика е в застой, инфлацията се е увеличила до 10 процента и дори много рекламираните енергийни приходи на страната са в спад. Корупцията е твърде слаба дума, за да опише масовото плячкосване, което замени комунистическата бюрокрация. Русия е най-силната мафиотска държава, а Путин е нейният кръстник.

Имам основателна причина да знам. Има награда за главата ми от 2005 г., когато ми беше отказано влизане в Русия и бях обявен за издирван в открит опит на Путин да поеме контрола над фирмата ми за управление на активи и да открадне 230 милиона долара данъци, които бизнесът ми беше платил на руското правителство.

Четири години по-късно моят адвокат и близък приятел Сергей Магнитски беше пребит до смърт в руска изолационна килия за разкриване на тази огромна измама. Убийството от страна на държавата е станало толкова често срещано в Русия, че смъртта на всяка видна фигура се приема за покушение – обикновено от кола бомба, отравяне или падане от висок прозорец.

Путин е параноичен за личната си безопасност – и с основателна причина. Нестабилността надвисва от антиправителствени активисти, чуждестранни „врагове“ и дори властолюбиви служители в собствената му палатка. По един или друг начин е много вероятно, когато напусне Кремъл, да бъде в ковчег.

Като всеки гангстер, основният инстинкт на Путин е оцеляването. След това идват парите.

Когато отлетя за Аляска за така наречените мирни преговори миналия петък, той имаше две реални цели: да избегне финансови санкции; и да се утвърди отново като уважаван международен посредник на властта. И в двете цели той успя. В действителност Доналд Тръмп вече беше надхитрен преди американските президентски самолети да кацнат в Анкъридж. Той се беше притиснал в ъгъла, като многократно се хвалеше преди миналогодишните избори, че ще сложи край на войната за 24 часа. Когато това се оказа невъзможно, Тръмп отправи серия от ултиматуми, с много шум за тарифи, санкции и данъци, ако Путин не се съгласи на прекратяване на огъня. Всеки един от тези крайни срокове беше изтекъл без последствия.

Тръмп вече беше загубил голяма част от влиянието си, когато спря да изпраща военна помощ на Украйна. А когато украинският президент Володимир Зеленски беше тормозен пред камерите в Белия дом през февруари, Путин знаеше, че има картбланш да продължи да води война за неопределено време.

В края на краищата, президентът на САЩ наистина има силата да осакати руската икономика, ако пожелае. Това не може да се направи чрез директни мерки. Но косвено Тръмп може да използва финансови оръжия на Страшния съд.

Като заплашва Китай, Индия и Бразилия с високи мита, той може да направи невъзможно основните търговски партньори на Москва да продължат да правят бизнес с руски компании. И тъй като няма кой да купува петрола и газа му или да му изпраща оръжия, Путин бързо ще бъде свършен.

Така наречената среща на върха в петък беше възможност за Кремъл да гарантира, че бедствието няма да се случи. Така че Путин даде на Тръмп всичко, от което се нуждаеше – започвайки с похвали. Войната никога нямаше да се случи, каза той, ако Тръмп беше президент през 2022 г.

Всеки гангстер се нуждае от жертва и бившият президент Джо Байдън отговаря на този критерий.

След това Путин предложи празни обещания, че целта му е мир.

Единствената пречка, каза той, е украинското правителство, подстрекаващо война. Това е неговата неискрена позиция от самото начало: ако украинците просто приемат, че нямат право на независимост, Русия би могла да управлява страната им без никаква нужда от насилие.

Накрая, зад кулисите, той ще се е погрижил Тръмп да бъде напълно възнаграден. Не знаем какви частни сделки може да са били сключени под масата по отношение например на минералните богатства на Украйна. Но знаем, че Тръмп е човек, който гледа на другите страни като на „недвижими имоти“, чакащи да бъдат експлоатирани.

Знаем също, че е приел луксозен Boeing 747 на стойност около 400 милиона долара – със златни стени и мебели – от катарското кралско семейство, когато е подписал бизнес партньорство с тях.

Дали Путин е намерил начини да надмине това, не знаем. Но каквото и да е било договорено, то Русия е избегнала тези тарифи, които щяха да са същински Армагедон.

И все пак това е била само половината от дневния ред на Путин в Аляска. Той също така е бил решен да демонстрира легитимността си като световен лидер.

Можеше да бъде арестуван като военен престъпник в момента, в който самолетът му кацне. В момента той трябва да е там, където заслужават престъпленията – облечен в оранжев гащеризон, окован в клетка в залива Гуантанамо. Но никога не е имало и най-малък риск от това. Вместо това, той демонстрира властта си, напомняйки на света, че е „недосегаем“, колкото и илюзорно в действителност да е това.

Защото Русия е натоварен камион, мъчещ се да се изкачи по стръмен хълм, който никога не свършва. Шофьорът не смее да свали крака си от педала на газта, защото ще спре фатално – и ще бъде издърпан от шофьорската седалка. Путин трябва да продължи, игнорирайки писъците на двигателя, покосявайки всеки, който му се изпречи на пътя.

И ще го направи.

Коментарът е на Сър Уилям Браудър - автор на две книги за времето си в Русия: „Червено уведомление“ и „Заповед за замразяване“.