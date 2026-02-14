Сандов: Не вярвам, че мъжете от "Петрохан" са се самоубили

Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите е на мнение, че живеещите в хижа Петрохан не са се самоубили. По думите му институциите дължат много отговори.

През годините Сандов е ходил три пъти в хижата и дори е нощувал там, но нередности не е виждал, съобщава Bulgaria ON AIR.

Сандов се запознава с хората от хижа Петрохан, докато е министър на околната среда и водите. Те му обясняват, че целта им е да охраняват защитени територии.

За първи път Сандов отива в хижата през 2022 г., но отрича да е виждал оръжия или нещо подозрително. "Не бях сам, това категорично е важно да се каже. Бях със съмишленик в това първо ходене", сподели Сандов.

Следват още две посещения, в които той отсяда в хижата.

"С невръстното ми дете и с жена ми. На еднодневни разходки. Не съм виждал нищо религиозно", разказа още бившият министър на околната среда и водите.

"Видях момчето, мислех, че е син на Иво Калушев, много приличаше на Иво. Не съм си задавал въпроса дали е възможно дете, което не е дете на някой от тях, да е там", каза още Сандов.

Бившият министър на околната среда и водите има и своя версия за намерените трупове в хижата. "Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят. Ако са решили да се самоубиват, ще убият кучетата преди това", смята Сандов.

Сандов заяви, че няма предявено обвинение към него по случая, но и не смята, че има основание.

Вижте повече в репортажа.