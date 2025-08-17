Макрон: Смятам ли, че президентът Путин иска мир? Отговорът е не

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че целта на разговорите във Вашингтон между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски е да бъде демонстриран единен фронт между Украйна и европейските ѝ съюзници. Той подчерта, че ако Европа покаже слабост пред Русия днес, това ще означава конфликти в бъдеще.

Русия е агресор

Макрон определи Русия като единствената държава, която предлага „мир, равнозначен на капитулация“. По думите му не може да има териториални обсъждания за Украйна без участието на украинските лидери, както и не може да има разговори за сигурността на европейците без тях самите. Президентът добави, че всяко споразумение, което отслабва или елиминира украинската армия, е неискрено и обречено на провал.

Сигурността на Европа и трайният мир

Френският президент отново заяви желанието си за „здрав и траен мир“. Той определи руската власт като „империалистическа и ревизионистка“, напомняйки, че от 2008 г. Москва не е спазила своите обещания за мир и ненападение. Според него задачата на Европа е да защити сигурността си заедно с Украйна и да покаже решителност срещу опитите за подкопаване на стабилността.

Путин и Тръмп

Макрон е категоричен: „Смятам ли, че президентът Путин иска мир? Отговорът е не. Смятам ли, че президентът Тръмп иска мир? Да.“ Той подчерта, че Путин цели капитулацията на Украйна, докато от Тръмп очаква ясен ангажимент към сигурността на Киев. „Утре ще проведем здрав и открит разговор с Доналд Тръмп“, добави френският държавен глава.

Визия за Европа

„Искам една силна, мощна и свободна Европа. Ние искаме да поемем отговорностите си и да решаваме сами за себе си“, заяви Макрон. Той допълни, че в този „изключително тежък контекст“ настъпва важен момент както за конфликта, така и за сигурността на Украйна. Затова целта е ясна – да се покаже какво обединява Украйна, Европа и Съединените щати срещу агресора Русия.

Френският президент говори от лятната си резиденция, след като участва във видеоконференция с европейските лидери. Разговорът бе посветен на координирането на общата им позиция преди срещата във Вашингтон, където Зеленски и европейски лидери ще разговарят с Доналд Тръмп. Макрон подчерта, че европейските лидери трябва да присъстват и на следващите срещи на върха, посветени на кризата в Украйна.