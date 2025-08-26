Китай представя дългоочакваната система за космическа отбрана HQ-29

Китайската народноосвободителна армия представи отдавна спекулираната система за противовъздушна отбрана от следващо поколение с голям обсег, HQ-29, чиито ракети-носители бяха наблюдавани в Пекин по време на репетиции за предстоящ военен парад, насрочен за 3 септември, пише MWM. Шестосните транспортно-монтиращи пускови установки носят по два големи ракетни контейнера, въпреки че другите превозни средства в системата, в които са разположени радари и командни системи, не са били виждани. Китайските медии описват HQ-29 като „двуцевна ракета за спътници“, като ролята ѝ е подобна на тази на руския С-500 , макар и с очевидно по-голям фокус върху противосателитната война, отколкото върху балистичната ракетна отбрана.

HQ-29 добавя ново ниво към възможностите на Китай за противовъздушна отбрана с голям обсег. Непосредствено под нея е системата HQ-19, представена през 2024 г., която се използва за защита срещу ракетни атаки със среден и среден обсег и използва технология за кинетично унищожаване в много отношения, подобно на американската система THAAD. Под HQ-19 е най-широко използваната система за голям обсег, HQ-9 , която е до голяма степен аналогична на руските С-400 и американските MIM-104 Patriot и осигурява защита срещу балистични ракети с малък, среден и среден обсег, както и срещу всички видове самолети, дишащи въздух. Освен тези три системи за голям обсег, системи от по-ниско ниво, като среднообсегната HQ-16 и късообсегната FK-3000, осигуряват допълнителни слоеве към мрежата за противовъздушна отбрана на Китай, която се смята за най-силната в света. HQ-29 няма аналози в западния свят, като Китай е едва втората страна, която разполага с такава система след силно забавеното въвеждане на системата S-500 от Русия през 2021 г.