Китай показва на парад оръжия, способни да поразят САЩ

Китай се готви да представи най-новите си противокорабни ракети, бойни дронове и балистични ракети, способни да носят ядрени заряди, на парад, целящ да демонстрира военната си мощ – и евентуално да привлече потенциални купувачи, пише Bloomberg.

Сателитни изображения на площадката за парада на 3 септември показват десетки оръжия, които най-вероятно ще преминат по улиците на Пекин. Снимките, направени на 9 август от сателит Airbus, показват бронирани машини, системи за противовъздушна отбрана, артилерийски оръдия - включително ракетни установки - и крилати ракети, според анализатори от Open Nuclear Network във Виена, специализирани в разузнавателна информация с отворени източници.

Новите оръжия на Народноосвободителната армия включват авангардни технологии, като хиперзвукови системи, за да увеличат „шансовете за побеждаване на корабни системи за противовъздушна отбрана и очевидно са разработени с цел потискане на ВМС на САЩ в Западния Пасифик“, каза Тиенран Сю, старши анализатор в мозъчния тръст за сигурност.

Акцентът върху прецизните удари и безпилотните офанзивни и отбранителни способности показва, че целта е „да се спечели високотехнологична война с висока интензивност“, добави той. „Малко страни са разработили толкова много противокорабни ракети, които да покриват всички възможни категории.“

Парадът по случай 80-годишнината от края на Втората световна война е важно събитие в политическия календар за китайския президент Си Дзинпин, който ще бъде в центъра на голяма част от събитията на площад Тянанмън.

Това се случва дни след срещата на върха, на която се очаква Си да се срещне с руския президент Владимир Путин , индийския премиер Нарендра Моди и други световни лидери, търсещи подкрепа за своите страни на фона на засиленото напрежение със САЩ.

Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин да присъстват и лидери на няколко държави, които купуват оръжия от Китай. Акциите на китайските отбранителни компании се повишиха, след като през май Пакистан използва китайски изтребители J-10C и ракети PL-15, за да свали, както твърди, пет индийски изтребителя.

Китай харчи много за модернизиране на армията си. Страната е четвъртият по големина износител на оръжие в света, въпреки че клиентите ѝ са предимно развиващи се страни, като Пакистан, които разполагат с ограничени средства.

Пекин е един от най-плодотворните разработчици в света на хиперзвукови ракети, проектирани да бъдат твърде бързи и гъвкави за традиционните отбранителни системи. Технологията е в центъра на ескалиращата конкуренция между САЩ, от една страна, и Китай и Русия, от друга. Украйна заяви, че Русия е използвала такива оръжия срещу нея през 2024 г.

A better image of the third so far known CCA/UCAV https://t.co/MgUsM8gYGs pic.twitter.com/5tJ4OCNin0 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) August 17, 2025

Сред оръжията, видими на сателитните снимки, направени на 9 август, изглежда са щурмови и разузнавателни дронове, каза Сю. Те изглежда съответстват на снимки, публикувани в социалните медии, показващи преместване на такива оръжия през Пекин, което Bloomberg News не можа да потвърди.

Те включват дронове „лоялни напарници“, предназначени да работят заедно с изтребители с екипаж. Китай представи прототип на стелт дрон през 2021 г., Feihong FH-97, който е описан като първият боеготов дрон на Китай.

Държави по света работят за разработването на лоялни системи за намеса, които могат да увеличат възможностите за оръжия, сензори и електронна война, съобщи специализираната отбранителна агенция Janes.

Основната програма на лоялните пилоти на САЩ е програмата за съвместни бойни самолети на ВВС, която е получила 490 милиона долара в бюджета за отбрана за 2024 г., се казва в доклада.

Въпреки че китайските власти са поставили капаци върху ракетите в зоната за подготовка, няколко междуконтинентални балистични ракети с твърдо гориво DF-41 вероятно са на сателитните изображения, каза Сю.

Ракетата е мобилна по пътищата – което означава, че може да бъде транспортирана, готова за изстрелване, на специализиран камион – може да носи множество бойни глави и има обхват от около 15 000 километра (9 320 мили), което я прави способна да удари САЩ, според проекта за противоракетна отбрана на CSIS, който проследява балистични ракети. Тя беше представена за първи път на военен парад през 2019 г., добави CSIS.

Покривалата покриват и други ракети, които биха могли да включват свръхзвуковата крилата ракета DF-100, каза Сю. Малко се знае за оръжието, но Китайският институт за аерокосмически изследвания към ВВС на САЩ заяви, че може да се предположи, че то има обхват от няколко хиляди километра.

Various new missiles (ship UVLS launch?) confirmed, my 2c on roles:

- YJ-15, ramjet compact supersonic?

- YJ-17, waverider hypersonic glide?

- YJ-19, ?maybe scramjet hypersonic?

- YJ-20, biconical hypersonic/aeroballistic? Possibly seen before from 055.. Via REautomaton, SDF pic.twitter.com/9061QDAi09 — Rick Joe (@RickJoe_PLA) August 17, 2025

Многобройни публикации в социалните мрежи за оръжия, преместени на позиции за парада, изглежда показват нови хиперзвукови противокорабни ракети. Няма ясно изображение на тези оръжия на сателитните изображения и Bloomberg не можа да потвърди публикациите в социалните мрежи.

Според кадри в социалните мрежи, по улиците на Пекин се движат и нови модели танкове и бойни машини на пехотата. Анализатори казват, че те изглежда са оборудвани с усъвършенствани сензори и системи за активна защита - компактни противоракетни системи с малък обсег - за защита от дронове.