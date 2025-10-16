Политическите сътресения водят и до сътресения в икономиката и финансите

Управляващите да се преформатират бързо - иначе рискуваме да имаме един слаб или неизпълним бюджет за 20026 год. Това каза за БНР в Кюстендил лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му, политическите сътресения, на които сме свидетели, водят и до сътресения в икономиката и финансите.

"Силно се надявам, че края на краищата, както и да се преформатират тези, които до момента участваха в управлението или го подкрепиха по някакъв начин, ще намерят формулата и разума в главата си, за да стигнем до бюджет 2026 поне. Ако нямаме бюджет и хвърлят сега в момента кърпата и отиваме на предсрочни избори, бюджета ще бъде или много слаб или неизпълним. Тоест, няма да има шанс да се случи, което ще доведе до сътресения в много системи и то ключови системи, ще доведе сътресение и в икономиката. Така че аз апелирам всички тези, които носят отговорността в момента, защото се направили този формат на управление да се преформатират бързо щом те са решили. Да обявят какво се случва, ще сменят ли някой, ще слагат ли някои, но най-накрая да продължи да работи държавата и най-вече да се предложи един балансиран проект на бюджет 2026 година, в който хората да намерят очакванията си за гаранции за сигурност, и на пенсии, и на заплати, и на всичко останало, което той дава към отделните системи. Напрежение и в момента има, има системи, които са недофинансирани, а и хората искат и започват протести на различни места. Това няма да ни даде голяма глътка въздух на някого. Напротив, обратно ако някой по този начин иска да хвърли кърпата и да прехвърли топката на Радев като отговорност при служебен кабинет само би сбъркал, тъй като няма да стане, за да се получи това прехвърляне на отговорността. Отговорността е на тези, които в момента управляват и те трябва да намерят формула как да продължат по нататък, както да завършат Бюджет 2025 година, така и с всички реформи, други, които са нужни, но и най-вече за финансовия план на държавата следващата година".