Подземна обсада на ключов градски център в Източна Украйна

Олекси, 44-годишен украински войник от 151-ви батальон, издига дрона в небето и за малко повече от минута устройството се придвижва малко над километър на височина от приблизително 60 метра, влизайки в Купянск. Предната камера на безпилотния летателен апарат показва разрушенията и опустошението, които царят в този град в Харковска област (североизточна Украйна), за чийто контрол в момента се водят борби между двете армии.

Свидетелствата, събрани от EL PAÍS по време на посещение, по време на което достъпът е бил разрешен само до градските порти, потвърждават, че се водят борби за всяка улица, всяка сграда и дори всяка руина. Около 80% от града е разрушен, пише El Pais.

Купянск е не само най-важният градски център в източен Харков, но и стратегическа точка близо до Луганска област, почти изцяло в ръцете на нашествениците и на около тридесет километра от руската граница. Този анклав блокира евентуална бъдеща украинска офанзива срещу Луганск, която не само прекъсва логистичния път на Харков към съседния регион, но и отваря пътищата, свързващи Харков и Донецк. Следователно, пълното превземане на Купянск би представлявало гигантска стъпка за руснаците, чието настъпление обаче е забавено в Добропилия и Покровск и двете в Донецк.

На снимка, направена от дрон, се виждат някои експлозии, но не и движение на войски по улиците на Купянск. Но именно тук руснаците са се опитали да извършат изненадваща атака през последните седмици, като са доставили десетки войници през подземни газопроводи. Много от тези войници са убити. Други се препитават с малко инфраструктура или подкрепа, опитвайки се да се представят за украински цивилни, според източници на място. "Ситуацията е критична, с руски саботажни и разузнавателни групи, присъстващи в града, и антисаботажна операция в ход", призна кметът Андрей Беседин в края на септември.

Операцията, според местните военни, е била спряна, след като са били принудени да наводнят тръбопроводите и да ги деактивират. Но Купянск, който някога беше под контрола на Москва в продължение на шест месеца през 2022 г., остава обект на спорове в привидно безкрайна битка. Потокът руснаци продължава да пристига по различни маршрути. Част от северната част на града, където общо около 600 жители – почти всички възрастни – остават от 30 000 предвоенно население, изглежда е в ръцете на нашествениците, според картата на уебсайта на DeepState, актуализирана от украински военни анализатори. Единственият начин за извършване на евакуации е жителите, които живеят без вода, електричество, газ или други услуги, да напуснат града пеша, добавя кметът.

"Разпознаваме ги руснаците доста лесно", казва Олекси, пилотът на дрона. "Заради прическата им, начина, по който се движат, опитвайки се да не бъдат твърде видими... И", усмихва се той, "защото понякога носят раници и са въоръжени. Те са млади, между 18 и 40 години." Той добавя, че оцеляването е усложнено и от липсата на храна и вода, както и от липсата на електричество за зареждане на устройствата им и комуникация.

Олекси не крие факта, че понякога са наблюдавали жители на Купянск да оказват помощ на руските войници. Когато открият врага, те уведомяват централното командване и оттам пехотата се мобилизира.

Дизел (използващ псевдоним), 47-годишен, и неговите другари от 151-ви батальон понякога са пътували до координатите, предоставени от техните другари, които претърсват небето с дронове. Но те твърдят, че мисиите са много опасни, защото руснаците също контролират района със своята техника. "Влизането в града сега е много сложно", признава този едър войник, който покрива лицето си като условие да бъде сниман.

Ето защо напредъкът през градската зона на Купянск, за да се опитат да прекратят вражеските престрелки, е спрян с превозни средства. Федор, 50-годишният военен шофьор, който превозва репортера и неговия преводач, казва, че не е влязъл отново в града и просто се опитва да докара мъжете възможно най-близо.

На вратата на къща в селски район в покрайнините на Купянск, колата, в която Дизел и неговите спътници пътуваха доскоро, е силно повредена. Той казва, че са били спасени по чудо, когато руският дрон ги е ударил директно на една от улиците. Движенията по пистите в района – понякога покрити с мрежеста мрежа, за да се предотвратят атаки – се измерват и контролират максимално, като винаги има устройство за откриване на дронове под ръка, в случай че е необходимо да бъдат нащрек.

Дизел разказва как по време на една от мисиите, точно в центъра на града, те успяват да вземат войник като военнопленник. Когато го разпитват, той казва, че е родом от Московска област и си е проправил път през газопроводи. Той се е записал само два месеца по-рано, след като приема предложение от руското Министерство на отбраната, което му помага да излезе от затвора за трафик на наркотици.

„Намерихме четирима руски войници в цивилни дрехи. Опитахме се да ги атакуваме в два последователни дни. Двама загинаха през първия ден благодарение на дроновете (които ги подкрепяха отгоре). На следващия ден единият стана много агресивен и го убихме. След това другият се предаде“, обяснява Дизел.

Затворникът, според войника, който го е заловил, им е казал, че началниците му са им наредили да свалят всички руски документи за самоличност и да се опитат да се представят за украински цивилни. Той също така казва, че заповедта е била да не се бият, а да заемат позиции и да извършват наблюдение и разузнавателна работа. Намерението на нашествениците е било да се опитат да доведат няколкостотин мъже и след това да продължат с нападението над Купянск.

Дизел потвърждава, че почти не са останали цивилни, но е необходимо да бъдат идентифицирани и локализирани, доколкото е възможно. „Последния път видях няколко баби да приготвят храна в градината“, отбелязва той, изразявайки изненадата си, че все още са в Купянск сред дронове и артилерия.

„Разделихме града на райони и наблюдаваме останалите цивилни, документите им... и понякога водим кратки разговори с тях. Ако са мъже и нямат украински документи, ги отвеждаме, за да разберем кои са. Трябва постоянно да наблюдаваме къщите, апартаментите и мазетата, за да видим кой е там или по покривите“, обяснява войникът.

Маршрутът на газопроводите е рискован, неудобен и сложен, според Олекси, пилотът на дрона, който разказва случаи, в които ги е виждал да излизат на повърхността без помощ и едва самодостатъчни. Той не вярва, че това е била решаваща стратегия в битката за този град в източната част на Харковска област, въпреки че признава, че украинската армия все още няма достатъчно войски в този район. След като този подземен маршрут е затворен, обяснява той, „сега те се опитват да го достигнат през гори или реки и е по-трудно да се определи как стигат до там“. От позицията си в дупка на няколко метра под земята, Олекси зарежда две бомби с тегло приблизително половин килограм на нов дрон, който насочва към Купянск. Това е рутинна практика във война, в която тези устройства до голяма степен са унищожили артилерията.