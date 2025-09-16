Могат ли дроновете да заменят военноморските разрушители?

Миналият месец в Defense One старши редактор Лорън Уилямс попита : „Колко дрона са необходими, за да заменят един разрушител?“. Това е въпрос, който проучва Оперативна група 66 на ВМС на САЩ. Като подразделение на Шести флот, базиран в Средиземно море, Оперативна група 66 експериментира с постмодерно звучащата концепция за „деконструиран разрушител“, според ръководителя на оперативната група контраадмирал Майкъл Матис, пише за TNI Джеймс Холмс, председател на катедрата по морска стратегия „Джей Си Уайли“ във Военноморския колеж.

Адмирал Матис постулира, че флотилия от двадесет безпилотни надводни кораба (USV) от „различни, хетерогенни типове“ би могла да изпълнява същите мисии като ракетен разрушител клас „ Арли Бърк “. Това е добре. Още по-добре, казва той, „смятаме, че бихме могли да го направим на цена, равна на 1/30 от това, което би струвал един DDG“. Според Службата за изследвания на Конгреса, корабите клас „Бърк“ струват около 2,5 милиарда долара на корпус. Изчисленията показват, че надводният флот би могъл да изтръгне стойност от калибъра на DDG от семейство без екипаж, което струва общо 83 милиона долара.

Покойният капитан Уейн Хюз, деканът на тактиката на флота на ВМС на САЩ, намеква какво би означавало „заместването“ на разрушител с флотилия от дронове. За капитан Хюз основните определящи фактори за тактическата проницателност са обхватът на оръжията, способността за разузнаване за враждебни сили, като същевременно се намалява способността им да откриват приятелски сили, и самата тактика. В последното е имплицитно заложена способността за ефективно командване и контрол на сили, ангажирани в разузнаване, контраразузнаване и използване на оръжия срещу врага. Трудно е да се изпълняват тактики без тази оркестрираща функция.

Освен общите насоки на Хюз, помислете за многобройните възможности, с които разполага един американски разрушител.

Това е много да се иска дори от двадесет американски космически кораба и ме боли остаряващият мозък, опитвайки се да си представя как да хореографирам действията на раздробен военен кораб. Вероятно това би било работа за изкуствен интелект. Ако американските военновъздушни сили могат да оборудват изтребител F-16 с изкуствен интелект и да го обучат да се изправя лице в лице с опитни бойни пилоти, тогава може би военноморските сили могат да използват изкуствен интелект, за да координират система от системи като деконструиран разрушител. Човек желае успех на оперативна група 66 в това начинание.

Потенциалните предимства на подобен подход са огромни, дори ако оставим настрана ценовото му предимство. Първо, „разпределена“ или дисперсирана архитектура на флота би могла най-накрая да направи своя дебют в морето. Военноморските могъщи говорят за „ разпределена смъртоносност “ и „ разпределени морски операции “ вече повече от десетилетие. Изглежда, че бойните технологии настигат преобладаващите идеи за проектиране и операции на флота.

Логиката, която е в основата на разпределените операции, е проста и убедителна. Бойните щети на разрушител или друг голям надводен кораб биха могли да го извадят от строя или да го потопи, потенциално намалявайки 100% от изброените по-горе възможности от общата бойна мощ на флота. Враг би нанесъл сериозен удар върху перспективите на флота в битка. Грубо казано, унищожаването на един от съзвездие от двадесет дрона би намалило само 5% от капацитета на деконструиран разрушител, оставяйки останалите 95% да продължат да се бият.

Разпределените възможности ограничават щетите от едно-единствено вражеско действие до малка част от общата сила на флота. Силите като цяло продължават да се бият – вероятно до победа.

Следователно, по замисъл, разпръскването на способности между много активи придава устойчивост на флота. Ако военноморското ръководство се справи проницателно с проектирането и операциите на флота, американските формирования биха могли да се доближат до това, което изследователят на вероятностите Насим Никълъс Талеб нарича „ антикрехкост “. Той отбелязва, че всяка система е обречена да претърпи сътресения в свят, разтърсван от силно невероятни, но с екстремни последици събития. Устойчивостта е един от начините за справяне, но неологизмът на Талеб „ антикрехкост“ означава система, която надхвърля устойчивостта. Устойчивата система може да устои, ако не и да издържи на щети; антикрехката система абсорбира щетите и се връща по-силна. Тя жъне положителни ползи от безредие.

Това е идеалът, към който трябва да се стремят конструкторите на кораби и флотилии.

Индустриалният капацитет би трябвало да помогне на каузата им. Коментаторите обръщат голямо внимание на затруднения американски корабостроителен комплекс и с право. В момента индустриалният сектор доставя около два корпуса на разрушители с управляеми ракети годишно, с ограничен капацитет за разширяване на тази цифра. Това е бавно темпо. Всъщност, надводните бойни кораби се пенсионират по-бързо, отколкото биват заменяни. Но десетки корабостроителници, способни да произвеждат по-малки плавателни съдове – в диапазона от 100 до 300 фута – са разпръснати по бреговете на САЩ. Ето ги и строителите на американски подводници. Ако Mattis & Co. успеят да накарат деконструирания подход да проработи, изглежда, че корабостроителният комплекс би могъл да изведе флотилии от американски подводници в морето за по-кратки срокове в сравнение с струпването на големи бойни кораби.

Накрая, Оперативна група 66 се фокусира върху Средиземноморския театър на военните действия, но човек си представя, че военноморските сили биха могли да приспособят разпределени разрушители към специфичните изисквания на други пространства, като пребалансират способностите си, за да отговарят на местните обстоятелства. Затворените води на Персийския залив са различна оперативна среда от Средиземно море, а ВМС на Корпуса на стражите на ислямската революция на Иран са различен антагонист от руския флот – което налага различна комбинация от способности. Ако флотът или обединените сили се нуждаят от повече огнева мощ или капацитет за разузнаване, наблюдение и разузнаване, за да противодействат на ВМС на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) в Западния Тихи океан, конструкторите на флота биха могли да адаптират възможностите на разпределен DDG, за да се впишат в този театър на военните действия. Гъвкавостта би представлявала основно предимство пред съществуващите кораби с екипаж, които действат горе-долу по един и същ начин, където и да отидат.

Разбира се, на ум идват някои потенциални недостатъци на деконструкцията и експериментите с флота трябва да ги вземат предвид. Първо, с многоезична група доставчици на безпилотни кораби – някои от които са новодошли във военноморското строителство – едва ли е невероятно да си представим проблеми с оперативната съвместимост между безпилотни кораби от различни производители, както и между безпилотни кораби и традиционните екипажни средства. Хетерогенността е предвидим проблем, който трябва да се управлява.

Второ, и по-важно, един деконструиран разрушител би бил система от системи, чиито усилия вероятно са координирани чрез електромагнитния спектър. Съгласно концепцията си за „ война за унищожаване на системи “, китайската армия е насочила целия си подход към воденето на война към разрушаване и разлагане на враждебни системи от системи, преди да ги унищожи на части. Разрушител на ВМС, управляван от хора, е трудно да бъде разрушен по този начин. Но флотилия от дронове, свързани чрез сателит или радио, може да бъде разкъсана по същия начин от добре подготвени командири на НОАК. Проектантите на флота трябва да предвидят как потенциалният враг възнамерява да атакува разпределени сили – и да ги предпазят от това от самото начало.