Теодосий Теодосиев: Да дадеш на слабоумен AI, е като да връчиш ядрено куфарче в ръцете на маймуна

"Бъдещето е на хората, които могат да правят нещо, което изкуственият интелект не може. Надявам се децата на България да са в тази група." Това заяви в интервю за БГНЕС известният преподавател по физика от Казанлък Теодосий Теодосиев.

Той говори за опасностите от масовата употреба на изкуствен интелект (AI), обездвижването на мисълта и бъдещето на образованието.

На въпрос дали изкуственият интелект може да добави гънки в мозъците на децата, Теодосиев е категоричен: „Няма да прибави, ще извади. Това е трагедия. Това е обратна страна на цивилизацията“.

Той припомни, че големите изобретатели от началото на миналия век – Хенри Форд и Никола Тесла са мечтали да освободят хората от физическия труд, но това е довело до физическо обездвижване. В резултат на това съвременният човек е по-болен, отколкото преди 100 години.

Според учителя по физика същото сега се случва и с мозъка заради разчитането на технологиите.

„Благодарение на изкуствения интелект хората в момента си омаломощават мозъка. Мозъкът се обездвижва, благодарение на това, че чакаме изкуственият интелект да ни решава проблемите. Това ще доведе до умствени болести, ще се увеличат случаите на психични заболявания“, предупреждава Теодосий Теодосиев.

Той е сериозно обезпокоен и от злоупотребата с технологиите в образованието и опасността от некомпетентни кадри.

„Моя близка приятелка преподава математика и се оплаква как учениците преписват по време на контролно, благодарение на изкуствения интелект. От сърце пожелавам на министър Красимир Вълчев да успее да изхвърли телефоните от училищата, за да спре да се преписва. Ако един лекар е завършил медицина с преписване по интернет и ние попаднем в неговите ръце, можем да завършим фатално“, подчерта Теодосий Теодосиев.

Изкуственият интелект е инструмент, чиято стойност зависи от този, който го използва.

„Изкуственият интелект е велико нещо в ръцете на велики хора. Значи, големият интелект може да зададе правилните въпроси и да намери някакви прогресивни неща в изкуствения интелект“, каза той и сравни попадането на изкуствения интелект в ръцете на слабоумни хора с ядрено куфарче в ръцете на маймуна.

Учителят по физика обърна внимание, че подобно на ядрената енергия, изкуственият интелект първо се използва за разрушителни цели.

„Някога, ядрената енергия е била използвана първоначално за убийство на хора, а не за ядрени електроцентрали. В момента изкуственият интелект първо се използва пак за убийство на хора. Значи, използваме го за война и го научаваме вече и да лъже. Значи, не е само за градивни неща, но и за разрушение. Моето голямо желание е светът да се събуди“, призова Теодосий Теодосиев.

Той е категоричен, че трагедията на нашия свят е късомислието.

„Преди много години, бях абитуриент. На 23 май учителят ми по история ме изпитва за всички дати. Защото много хубаво съм разсъждавал, обаче трябвало да се знаят датите на партийните конгреси. Кой сега го интересуват датите на партийните конгреси? А моята грижа беше какво се е случило след като са се провели тези конгреси. Будният човек е мислещ човек, който има дълга мисъл. Има едно понятие скудоумие или късомислие. Трагедията на нашия свят е късомислието. Един интелигентен човек трябва да бъде свободен за една дълга мисъл. Привърженик съм на дългата мисъл и се надявам да науча моите ученици на дълга мисъл“, сподели преподавателят.

Теодосиев смята, че изкуственият интелект не може да замени учителя.

„Някога много учители и ученици харесваха онлайн обученията. Говориш пред камера, никой не може да ти задава въпроси от другата страна, половината ученици може да спят. Искам да виждам очите на моите ученици в момента, в който загубят нишката, да мога моментално да коригирам нещата. Живият контакт е незаменим. Неслучайно в продължение на много векове аристократите, монарсите са имали лични учители за децата си. И това е голямото и сериозното обучение. Масовото обучение е било измислено за децата на бедните, а сега се измисли още по-масово. Но хората, които искат да направят нещо голямо трябва да се научим на дълга мисъл“, каза той.

Според него ако учител, завършил с помощта на изкуствен интелект, преподава на деца, които го използват ще се получи като в известната картина на Питър Брьогел-Стария, където слепец води слепец.

Изходът за Теодоси Теодосиев е в развитието на три вида интелигентност.

„Има ментална интелигентност. Това е интелигентността на дългите логически вериги. Емоционална интелигентност. Да се научим да си владеем нервите. И морална интелигентност, която е най-важната. И ако светът не си научи моралния урок, ще изчезнем“, каза той и припомни историята с американските ядрени опити на остров в Тихия океан, където след като са били прекратени след 20 години е имало само плъхове.

„Ако не искаме един свят населен само от плъхове, трябва да се научим на дълга мисъл“, категоричен е той.

Но какво би се случило, ако при „занулени“ мозъци спре електричеството и изчезне изкуственият интелект? Теодосиев очерта бъдеще, разделено на „излишни“ хора и такива, които могат да мислят извън рамките на интернет.

„Опитвам се да науча моите ученици, че от сега нататък ще има милиарди излишни хора по този свят. Хората на умствения труд няма да бъдат излишни. Тези, които могат да правят нещо, което го няма в интернет. Тези, които могат да правят нещо, което го няма в Google, което изкуственият интелект не може да го направи, тези хора са незаменимите. И те са бъдещето на света. Тези хора ще оцелеят при всякакви обстоятелства. Много ми се иска децата на България да не бъдат в кръга на излишните хора и работя по този въпроси. Засега ми се получава“, заяви учителят Теодосий Теодосиев.