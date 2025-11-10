Григор Димитров остава на 44-о място в ранглистата

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 44-о място в световната ранглиста на АТП в подновеното класиране. Няма движение и сред останалите българи в класацията.

Испанецът Карлос Алкарас си върна първото място в ранглистата, като това стана, след като отпаднаха точките от финалния турнир на АТП от миналата година.

Яник Синер е на втора позиция, като развитието на тазгодишния финален турнир в Торино ще определи окончателно кой ще бъде номер 1 в края на годината.

В челната десетка има леки размествания, като Новак Джокович и Бен Шелтън се придвижиха леко напред, а Тейлър Фриц отстъпи. В Топ 10 вече е британецът Джак Дрейпър за сметка на норвежеца Каспер Рууд.