Новини

Григор Димитров остава на 44-о място в ранглистата

Карлос Алкарас си върна първата позиция

10.11.2025 | 09:14 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 44-о място в световната ранглиста на АТП в подновеното класиране. Няма движение и сред останалите българи в класацията. 

Испанецът Карлос Алкарас си върна първото място в ранглистата, като това стана, след като отпаднаха точките от финалния турнир на АТП от миналата година. 

Яник Синер е на втора позиция, като развитието на тазгодишния финален турнир в Торино ще определи окончателно кой ще бъде номер 1 в края на годината. 

В челната десетка има леки размествания, като Новак Джокович и Бен Шелтън се придвижиха леко напред, а Тейлър Фриц отстъпи. В Топ 10 вече е британецът Джак Дрейпър за сметка на норвежеца Каспер Рууд.

Григор Димитров ранглиста Карлос Алкарас
