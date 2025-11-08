IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Хванаха следа от 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината

08.11.2025 | 14:57 ч. Обновена: 08.11.2025 | 14:59 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Екипите, които издирват изчезналата на Витоша Стефани, са открили първа следа.  

Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко".

Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината.  

Предстои в района да бъде пуснат и дрон.

Свързани статии

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче, което изчезна преди два дни, предаде БНР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стефани Витоша спасителни екипи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem