Хванаха следа от 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Екипите, които издирват изчезналата на Витоша Стефани, са открили първа следа.

Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко".

Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината.

Предстои в района да бъде пуснат и дрон.

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче, което изчезна преди два дни, предаде БНР.