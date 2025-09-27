IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков пред Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово

Премиерът участва в традиционния прием по повод сесията на Общото събрание на ООН

27.09.2025 | 08:12 ч. Обновена: 27.09.2025 | 08:20 ч. 42
Снимка: МС

Снимка: МС

Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк, съобщи правителствената пресслужба. 

Премиерът Желязков участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН. 

В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.

Тагове:

Росен Желязков Доналд Тръмп прием ООН
