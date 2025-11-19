Гонзо: Ситуацията рязко ще се подобри, ако има подкрепа от държавата

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори преди медиите след победата на България с 2:1 над Грузия в последната Световна квалификация в група „Е“.

Той прогнозира, че 2026-а година ще бъде много по-добра за българския футбол като цяло и смята, че ситуацията рязко ще се подобри, ако има подкрепата на държавата.

"Радвам се най-много за треньорския щаб и футболистите, предвид негативите по техен адрес. Има неща в тях, които хората ще видят в следващите години. Младежите също се представят добре. Лека полека нещата се подреждат. Нямаме класата да играем срещу отбори като Турция и Испания, но със стратегията, която имаме, ще се мъчим да бъдем равностойни на такива отбори", започна Иванов.

Свързани статии Най-накрая: Футболните ни национали с първа победа в квалификациите

"Аз смятам, че българският футбол има бъдеще. Нещата, които сме направили като стратегия, не могат да станат веднага, но имаме план как да се развиваме. 2026 година очаквам да е сериозна за развитието на българския футбол, като се има предвид разговорите, които имаме с правителството как трябва да бъде структуриран футболът у нас", продължи Гонзо.

"До момента, в последните 20 години футболът беше оставен на самотек, нямаше пари във футболните клубове, благодарим на собствениците.. Нашият футбол е почти на аматьорско ниво. От 500 клуба имаме 470 аматьорски и по никакъв начин държавата не помага. Само БФС с неговите усилия, моите усилия, усилията на екипа, е много трудно да стигнем нивото, което искаме. Целта ни не е да стигаме Грузия, а Испания и Турция", отсече шефът на БФС.

"Благодарим на тези хора, които ни подкрепиха, колкото и малко да бяха. Ние ще се борим, а който иска да ни подкрепя. Не сме победители в момента, на дъното сме, но ако искаме с нашия характер, с нашата воля, съм сигурен, че ще направим всичко възможно българите да се гордеят. Нищо не става веднага. Примерно една жена чака девет месеца, не може да роди веднага", завърши Георги Иванов.