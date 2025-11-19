Асен Василев: Скандален бюджет, да спрат течовете за касички и бухалки

Бившият финансов министър и настоящ лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев направи кратък коментар по повод предстоящото приемане на бюджета за следващата година. По думите на Василев пари ще има и данъци и осигуровки няма да се вдигат, стига “течовете” да бъдат спрени.
"Има ясен план, ние представихме един, работодателите също предлагат алтернатива. Те в общи линии са сходни и могат да се обобщят с едно изречение – спират се парите за касичките, спират се парите за бухалките и не трябва да се вдигат нито данъците, нито осигуровките", коментира Василев в кулоарите на парламента.
"Виждаме едно огромно бързане и опит да се наложи най-пагубният бюджет за последните 25 години с най-голямото увеличение на данните от Жан Виденов насам. Вчера на бюджетна комисия нито един депутат от ГЕРБ не се изказа да защити бюджета. Донякъде ги разбирам, защото ГЕРБ са в ролята на данъчни на Пеевски, а не на дясна партия. Абсолютно скандално и пагубно е, ако този бюджет бъде приет в този му вид", категоричен е Асен Василев.
Вчера депутатите от бюджетната комисия към парламента приеха на първо четене трите основни бюджета - на Здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата.
"Лукойл"
По повод твърденията, че преди дни в Банкя е имало “тайна закуска”, на която са присъствали Румен Спецов, Бойко Борисов и Валентин Златев, Василев добави: “Тук въпросът е каква е ролята на Златев в управлението на "Лукойл“ и той ли ще бъде истинският особен управител, или скрит управител”
“Нека г-н Борисов да излезе и да каже, че е нямало такава среща“, призова Василев.
По думите му, ако това е вярно и действително е имало такава тайна закуска, това означава, че Валентин Златев се връща в управлението на “Лукойл“.
“Знаете, че по негово време не се плащаше нито една стотинка данък. Когато “Лукойл“ беше управлявана от него, правителството беше на Бойко Борисов“, припомни Василев.
