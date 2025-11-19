Axios: САЩ водят тайни преговори с Москва за прекратяване на войната

Белият дом и Москва тайно работят по предложение за прекратяване на войната срещу Украйна, съобщава агенция Axios, позовавайки се на американски и руски представители.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уитков и руският пратеник Кирил Дмитриев обсъдиха подробно 28-точковия мирен план, заяви неназован американски представител. Дмитриев описа тайното мирно споразумение оптимистично, казвайки, че за разлика от миналото, "чувстваме, че руската позиция наистина се чува“.

Русия многократно е отправяла максимални искания към Киев в предишни мирни преговори, включително Украйна да се откаже от стремежите си към НАТО, да демилитаризира и да отстъпи територия, която Киев контролира.

Според съобщенията тайното мирно споразумение се фокусира върху мира в Украйна, сигурността в Европа, гаранциите за сигурност и отношенията на САЩ с Киев и Москва в бъдеще.

Дмитриев се е срещнал с Уитков и други висши членове на администрацията на Белия дом в Маями от 24 до 26 октомври, каза руският представител пред Axios.

"Всъщност това е много по-широка рамка, която основно пита: "Как наистина да осигурим най-накрая трайна сигурност в Европа, не само в Украйна?“, твърди Дмитриев.

Двете страни се надяват да изготвят писмен документ преди следващата среща на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, каза Дмитриев, добавяйки, че срещата на върха в Будапеща все още не е на дневен ред.

Предложената среща беше отменена от Тръмп на 25 октомври, който заяви, че смята, че тя няма да бъде продуктивна, тъй като Белият дом продължава усилията си за посредничество при мирно споразумение.

Междувременно, планираната среща на Уитков с президента Володимир Зеленски в Турция на 19 ноември е била отложена, според украински и американски представители.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров вече е обсъдил секретното мирно споразумение с Уитков на отделна среща в Маями седмица по-рано, съобщиха неназовани украински представители пред Axios.

Белият дом е започнал да информира украински и европейски представители за новия план, каза неназован американски представител.