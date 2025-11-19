IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Депутатите ще гласуват спорния Бюджет 2026 в петък

Асен Василев заяви, че пленарна зала ще гледа държавен бюджет, който не е преминал през Тристранка

19.11.2025 | 10:12 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Първото гласуване на законопроекта за Държавен бюджет за 2026 година ще се разглежда в пленарна зала този петък, 21 ноември, предаде БГНЕС.

План-сметката на държавата за догодина влиза в пленарна зала като точка осма, преди парламентарния контрол. 

Точката беше вкарана в седмичната програма на депутатите след днешния Председателски съвет. До решението се стигна след прегласуване – 123 депутати гласуваха „За“, 62 – „против“, а 28 народни представители се въздържаха. 

В процедура по прегласуване Асен Василев от ПП-ДБ заяви, че пленарна зала ще гледа държавен бюджет, който не е преминал през Тристранка.

Свързани статии

„Докато не завърши тристранният диалог, парламентът не трябва да се занимава с този бюджет“, заяви лидерът на ПП. 

Централният бюджет, който ще е първи за България в евро, премина през гласуване във водещата комисия в парламента, където беше защитен от Теменужка Петкова. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бюджет Бюджет 2026 Тристранка Народно събрание депутати гласуване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem