Депутатите ще гласуват спорния Бюджет 2026 в петък

Първото гласуване на законопроекта за Държавен бюджет за 2026 година ще се разглежда в пленарна зала този петък, 21 ноември, предаде БГНЕС.

План-сметката на държавата за догодина влиза в пленарна зала като точка осма, преди парламентарния контрол.

Точката беше вкарана в седмичната програма на депутатите след днешния Председателски съвет. До решението се стигна след прегласуване – 123 депутати гласуваха „За“, 62 – „против“, а 28 народни представители се въздържаха.

В процедура по прегласуване Асен Василев от ПП-ДБ заяви, че пленарна зала ще гледа държавен бюджет, който не е преминал през Тристранка.

„Докато не завърши тристранният диалог, парламентът не трябва да се занимава с този бюджет“, заяви лидерът на ПП.

Централният бюджет, който ще е първи за България в евро, премина през гласуване във водещата комисия в парламента, където беше защитен от Теменужка Петкова.