САЩ отлагат санкциите срещу сръбската НИС

Санкциите на Съединените щати срещу най-големия петролен производител в Сърбия, които трябваше да влязат в сила на 1 октомври, са отложени поне с една седмица, предаде АФП. Това съобщи сръбският президент Александър Вучич.

Сръбската петролна индустрия (НИС) многократно получи отсрочки по въпросните мерки, обявени първоначално като част от санкциите на Вашингтон срещу руския енергиен сектор заради инвазията в Украйна.

Вучич заяви, че е постигнал удължаване със седем или осем дни по време на преговори с американските власти, но не посочи конкретна дата за прилагането на санкциите.

„Говорихме с тях и просто отложихме с осем дни“, заяви държавният глава пред медиите по време на митинг в подкрепа на правителството в град Обреновац.

„След седем-осем дни ще стоим пред същия въпрос и пак няма да имам отговор“, допълни Вучич.

Той посочи, че правителството и ръководството на НИС ще направят „някои нови предложения“ в рамките на преговорите с „американците и други“.

По-рано сръбската държавна телевизия RTS съобщи, че санкциите са отложени до 8 или 9 октомври.

Компанията НИС, в която руската „Газпром“ държи мажоритарен дял, оперира единствената петролна рафинерия в Сърбия. Потенциалните санкции ще принудят руските акционери да се оттеглят от собствеността си или да се изправят пред риск от национализация.

Миналата седмица Вучич призна, че санкциите ще имат сериозно въздействие върху Сърбия, но увери гражданите, че „няма нужда да се тревожат за доставките“.

Експерти обаче предупреждават, че подобни мерки могат да нанесат сериозен удар върху сръбската икономика, като предизвикат недостиг на горива и по-широко поскъпване на стоки и услуги.

Санкциите, въведени по инициатива на американския президент Джо Байдън, целят да ограничат приходите на Русия от търговията с петрол и газ след началото на войната в Украйна.

Въпреки натиска от страна на Запада, Сърбия поддържа тесни отношения с Москва и отказва да наложи санкции, макар същевременно да продължава да води преговори за членство в Европейския съюз.

Страната остава силно зависима от руския природен газ, доставян чрез НИС.

Сключеният през пролетта на 2022 г. договор за доставка между Белград и Москва беше удължен до края на септември, като в момента текат преговори за ново споразумение.

По данни на компанията, подразделението на „Газпром“, което се занимава с петрол, притежава приблизително 45% от НИС. На 19 септември компанията-майка „Газпром“ прехвърли 11-процентовия си дял на свързана фирма, базирана в Санкт Петербург – „Интелиджънс“. Република Сърбия притежава близо 30 процента от компанията, пише БГНЕС.