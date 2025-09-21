Стивън Сегал се появи на военния парад в Сърбия ВИДЕО

Американската филмова звезда Стивън Сегал присъства на големия военен парад на Сърбия като почетен гост, на който танкове преминаваха по улиците, а самолети прелитаха над главите.

Най-известен на екрана с ролята си на Кейси Райбек в хита от 1992 г. „Под обсада“, Сегал се насочи към политиката през последното десетилетие и е твърд поддръжник на Владимир Путин.

В сръбската столица Белград днес се проведе военен парад „Силата на единството“, в който участваха над 10 000 военнослужещи и бяха представени около 2500 единици оръжие и военна техника, над 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия иска мир, но също така знае как да запази своята територия. Той каза, че декларацията за военно сътрудничество между Хърватия и Словения, която двете страни подписаха на 5 септември, е неприятелска по отношение на Сърбия. Според него, когато се прави военен съюз с хърватите, "ви е ясно срещу кого е този съюз. (...) Направили са го срещу нас. Ние трябва да реагираме търпеливо, спокойно, да укрепваме капацитетите си, да укрепваме политическите си позиции в света, ние трябва добре да разбирам, че те имат силна подкрепа в НАТО и ЕС, че ще я имат и при този друг съюз, те чакат само още България да се присъедини".

🇷🇸 The Serbian tricolor, 300 meters long and weighing 300 kilograms, passed in front of the Palace of Serbia After the anthem was played, the parade began with an honorary artillery salute performed by the Guard with six artillery pieces, each firing 10 rounds. pic.twitter.com/l1ES6et5Vi — Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 20, 2025