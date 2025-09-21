IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стивън Сегал се появи на военния парад в Сърбия ВИДЕО

Той е твърд поддръжник на Владимир Путин

21.09.2025 | 16:20 ч. Обновена: 21.09.2025 | 17:41 ч. 11
Американската филмова звезда Стивън Сегал присъства на големия военен парад на Сърбия като почетен гост, на който танкове преминаваха по улиците, а самолети прелитаха над главите.

Най-известен на екрана с ролята си на Кейси Райбек в хита от 1992 г. „Под обсада“, Сегал се насочи към политиката през последното десетилетие и е твърд поддръжник на Владимир Путин.

В сръбската столица Белград днес се проведе военен парад „Силата на единството“, в който участваха над 10 000 военнослужещи и бяха представени около 2500 единици оръжие и военна техника, над 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия иска мир, но също така знае как да запази своята територия. Той каза, че декларацията за военно сътрудничество между Хърватия и Словения, която двете страни подписаха на 5 септември, е неприятелска по отношение на Сърбия. Според него, когато се прави военен съюз с хърватите, "ви е ясно срещу кого е този съюз. (...) Направили са го срещу нас. Ние трябва да реагираме търпеливо, спокойно, да укрепваме капацитетите си, да укрепваме политическите си позиции в света, ние трябва добре да разбирам, че те имат силна подкрепа в НАТО и ЕС, че ще я имат и при този друг съюз, те чакат само още България да се присъедини".

