Костадин Костадинов поиска обща стратегия със Сърбия

Лидерът на „Възраждане“ поиска обща стратегия със сръбския режим. Този призив бе отправен в обширно интервю на Костадинов за проправителственото националистическо белградско издание „Вечерне новости“, предаде БГНЕС

На въпроса на журналиста, че в „програмата на „Възраждане“ стои идеята за помирение на славянските народи като отговор на натиска на колективния Запад и дали според него мирът между народите в Източна Европа е илюзия“, Костадинов отговоря: Смятаме, че Косово е част от Сърбия и признаването на държавата от страна на България е била голяма грешка.

„Също така на Балканския полуостров историята е дала много поводи да бъдем разделени и малко да бъдем обединени. Обаче когато сме били обединени, ние сме се превръщали в сериозен фактор. В този момент България е слаба държава, а Сърбия е изложена на най-различни атаки, сега под формата на цветна революция, която трае почти една година. Във всеки случай би било добре да помислим за обща стратегия, защото ако работим поотделно или едни срещу други, ние нямаме бъдеще“, казва лидерът на „Възраждане“, чието интервю веднага бе разпространено от всички контролирани от режима на Александър Вучич медии.

Изданието извежда в отделно каре в печатното си издание и следното изявление на Костадинов: Ще върнем мощите на крал Милутин.

„Считам, че няма нищо по-логично мощите на един сръбски крал, които по исторически причини са оставени в София, да бъдат върнати в Сърбия. Поклоних се пред мощите на свети Ефрем от Търново, които пазят в Печката патриаршия. Това беше специално преживяване, когато разбрах, че българин е бил Архиепископ на Печ и сръбски патриарх. Съществува ли по-силна връзка между нашите народи?“, подчерта лидерът на „Възраждане“, цитиран от БГНЕС.